JAKARTA - Usai menghibur para penonton dengan lagu What I Miss The Most, Dancing On My Own hingga No Matter What, tibalah saatnya Calum Scott membawakan lagu andalannya. Ya, You Are The Reason langsung disuguhkan oleh penyanyi asal Britania Raya itu.

Sontak para penonton yang sudah menunggu-nunggu penampilan dari Calum Scott, langsung menyalakan kamera mereka, guna merekam momen yang jarang dilihat. Tak hanya itu, flash dari lampu kamera penonton pun tampak menghiasi penampilan Calum Scott.

Penampilan romantis diiringi dengan suara khas Calum Scott seolah menghipnotis penonton yang ada dalam studio 14 RCTI , Kebon Jeruk , Jakarta Barat pada Rabu 20 Maret 2019. Bahkan sesekali para penonton yang begitu paham dengan lirik lagu tersebut mengikuti Calum Scott bernyanyi.

Sebelumnya, Calum Scott juga berhasil menghibur para penonton yang hadir saat dirinya membawakan lagu Dancing On My Own. Dimana penonton yang sudah hafal dengan lagu itu juga ikut bernyanyi bersamanya.

Praktis dalam acara yang bertajuk Mega Konser Dunia Calum Scott ini para penonton seakan begitu dekat dengan jebolan ajang pencarian bakat Britain’s Got Talent 2015.

Sebagai informasi, Mega Konser Dunia Calum Scott tidak hanya dimeriahkan oleh Calum Scott saja melainkan ada beberapa penyanyi lokal yang terlibat didalamnya. Mereka adalah Gisela Anastasia, Ahmad Abdul hingga Ghea Indrawari.

