LOS ANGELES - Marvel Cinematic Universe (MCU) kembali mencatat kesuksesan lewat superhero terbaru mereka, Captain Marvel. Resmi rilis pekan lalu, film yang dibintangi Brie Larson itu sukses menguasai box office Amerika.

Melansir boxofficemojo, Senin (11/3/2019), Captain Marvel berhasil mengumpulkan USD153 juta (Rp2,18 triliun) di weekend pertamanya. Pendapatan itu sekaligus menjadikan Captain Marvel sebagai film dengan penghasilan tertinggi di pekan debutnya sepanjang awal 2019 ini.

Mengutip pemberitaan Variety, Captain Marvel mengumpulkan total USD455 juta sepanjang weekend pertamanya dari pemutaran di seluruh dunia. Rinciannya, Captain Marvel mendapatkan USD302 juta dari pemutaran internasional dan USD153 dari pemutaran domestik. Angka tersebut menjadikan Captain Marvel sebagai film ke-6 secara global dengan penghasilan debut tertinggi sepanjang sejarah.

Pendapatan Captain Marvel sekaligus mengalahkan pemuncak box office Amerika pekan lalu, How To Train Your Dragon: The Hidden World. Penghasilan debut Captain Marvel lebih tinggi 3 kali lipat dari How To Train Your Dragon: The Hidden World yang di weekend pertamanya 'hanya' mengumpulkan USD55 juta.

Memasuki pekan ketiganya, How To Train Your Dragon: The Hidden World harus puas duduk di peringkat ke-2 dengan pendapatan USD14,6 juta. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari penghuni ranking 3, Tyler Perry's A Madea Family Funeral dengan USD12 juta.

Berikut adalah top 10 box office Amerika edisi 8-10 Maret 2019:

1. Captain Marvel - USD153 juta

2. How To Train Your Dragon: The Hidden World - USD14,6 juta

3. Tyler Perry's A Madea Family Funeral - USD12 juta

4. The LEGO Movie 2: The Second Part - USD3,8 juta

5. Alita: Battle Angel - USD3,2 juta

6. Green Book - USD2,48 juta

7. Isn't It Romantic - USD2,41 juta

8. Fighting with My Family - USD2,18 juta

9. Greta - USD2,16 juta

10. Apollo 11 - USD1,3 juta

(LID)