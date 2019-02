JAKARTA - Dua kontestan The Voice Indonesia dengan suara kelas dunia membuat penonton merinding. Menyanyikan I'd do Anything for love But I Won't Do That dari Meat Loaf, Abraham dan Rambu tampil sangat memukau dalam babak Battle Round The Voice Indonesia malam ini.

Tak ada kecacatan apalagi koreksi dari para coach saat mendengarkan keduanya bernyanyi.

Bahkan kelima coach, Titi DJ, Armand Maulana, Nino Kayam, Vidi Aldiano, dan Anggun C. Sasmi, nampak memberikan standing applause pada penampilan Rambu dan Abraham.

Bahkan, usai bernyanyi, Anggun langsung berlari ke atas panggung untuk memberikan selamat pada keduanya.

"Yang jelas, penampilan kalian yang barusan, dua-duanya kayak membawa kita ke dimensi yang berbeda-beda, kalian.membawa dinamika luar biasa. Kayak nonton apa ya... Kayak nonton konser. Coach Anggun luar biasa banget sih milih lagunya, kalian bisa mengeksekusi dengan luar biasa sih," ungkap Vidi Aldiano.

"Kalau saya berasa kayak nonton final The Voice America. Kualitasnya sudah standar dunia. Keren..," timpal Titi DJ.

Penampilan pasangan Rambu dan Abraham kembali menambah pusing Anggun, yang harus memilih satu diantara mereka untuk melaju ke babak selanjutnya, yakni Live Round.

Apalagi saat keduanya kembali menunjukkan bakat mereka menyanyikan lagu klasik berjudul The Prayers, dengan suara seriosa mereka.

"Haduh.. Rambu dan Abraham, memang benar seperti banyak sekali pujian malam ini, dan saya mau menggaris bawahi, bahwa penampilan kalian itu wolrd voice. Dan ini membuat pekerjaan saya detik ini semakin kejam, karena ya dua-duanya saya sangat respek dengan kalian berdua," papar Anggun.

"Dan saya berterimakasih telah diberi kesepatan untuk menjadi coach kalian, dan bisa memantau kalian berdua. Tapi karena malam ini saya harus memilih, saya memilih Rambu," tambahnya.

(edh)