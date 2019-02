JAKARTA - Salah satu faktor penting dalam plot cerita Avengers adalah hadirnya dunia kuantum. Dimensi misterius ini terus memunculkan rasa penasaran sejak diperkenalkan di dua film Ant-Man.

Dilansir Sindonews, dunia Kuantum disebut bakal memainkan peranan penting di film Avengers: Endgame. Ya, dunia Kuantum akan menjadi sarana bagi Avengers untuk mengembalikan semesta dan menggagalkan usaha Thanos menjentikkan jarinya.

Namun, peran Dunia Kuantum tidak akan berhenti di Avengers: Endgame. Di sela media junket untuk film Captain Marvel, presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengatakan, Dunia Kuantum bakal menjadi bagian penting di masa depan film-film Marvel Cinematic Universe (MCU).

Seperti terlihat di film Ant-Man pertama, dimensi misterius ini diyakini melampaui ruang. Dalam waktu tiga tahun sejak diperkenalkan, Dunia Kuantum dengan cepat berintegrasi ke MCU.

Doctor Strange melintasi dunia itu di perjalanan pikiran yang dipicu Ancient One. Namun, film Ant-Man and the Wasp yang memperlihatkan potensi jangka panjangnya.

Meski tidak terlalu banyak dikupas, film kedua Ant-Man itu terus membagi kepingan informasi baru terkait apa yang bisa dilakukan Dunia Kuantum. Ledakan energi dari eksperimen kuantum memberikan kekuatan kepada Ghost.

Waktu yang dihabiskan Janet van Dyne di dimensi itu juga memberikan kemampuan baru yang belum tereksplorasi. Di Ant-Man and the Wasp juga diperlihatkan secara singkat sebuah kota di dunia itu. Meski ada informasi ini, dimensi ini adalah sudut MCU yang masih belum terlalu tereksplorasi.

Dunia Kuantum bahkan bisa menjadi bagian penting bagi MCU dalam waktu yang sangat dekat berkat Captain Marvel. Film itu sudah lama dikaitkan Dunia Kuantum, termasuk teori bahwa dimensi ini punya tanggung jawab telah memberikan kekuatan super kepada Carol Danvers.

Di sela media junket Captain Marvel, Screen Rant kemudian bertanya kepada Kevin Feige tentang peran Dunia Kuantum di masa depan MCU.

“Saya kira sangat penting. Saya kira itu adalah salah satu hal yang menyenangkan dari komik yang membuat kalian bisa mengeksplorasi permukaan yang benar-benar baru. Dan, kami mengindikasikannya di sejumlah film dan itu tidak ketahuan, utamanya potensi yang belum ketahuan,” papar Kevin kepada Screen Rant.

Pentingnya Dunia Kuantum juga akan terlihat di Avengers: Endgame. Teori paling top saat ini menyebutkan, para Avengers yang selamat dari jentikan jari Thanos di Avengers: Infinity War akan berusaha menyelamatkan semesta dengan menggunakan penjelajahan waktu.

Setelah Janet menyebut adanya vorteks waktu di adegan pascakredit Ant-Man and the Wasp, bagian Dunia Kuantum ini bisa menjadi bagiamana mereka melakukannya.

Samuel L Jackson, pemeran Nick Fury, juga telah mengindikasikan tentang kemampuan menembus waktu Captain Marvel—yang mana bisa terkait Dunia Kuantum—jadi dia pun bisa membantu membuatnya mungkin.

Setelah 2019, Dunia Kuantum bisa terus dipakai di MCU. Sebelumnya, Kevin mengonfirmasikan hal itu ketika dia mengatakan Dunia Kuantum lebih besar dari yang pernah dibayangkan dan mereka bisa mengunjungi dimensi itu lagi.

Salah satunya mereka bisa melakukannya jika Ant-Man 3 dibuat. Produser Stephen Broussard telah mengindikasikan kalau film itu akan memberikan lebih banyak perhatian di dimensi misterius itu.

Namun, MCU bakal butuh banyak waktu lagi untuk mengeksplorasi semua detil di Dunia Kuantum.

