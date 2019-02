JAKARTA - Hari Valentine tahun ini akan terasa berbeda di bioskop Indonesia. Di tengah ramainya film bergenre drama romantis, muncul satu film horor berjudul Kain Kafan Hitam.

Maxime Bouttier selaku pemain dan sutradara memiliki alasan tersendiri mengapa filmnya tayang bertepatan dengan Hari Valentine. Ia yakin akan ada pasangan remaja yang berkencan dan memilih untuk menonton ke bioskop.

Baca juga: Tantangan Maxime Bouttier Jadi Sutradara sekaligus Aktor dalam Film Baru

"Kita tayang Valentine Day. Mereka maunya biar kayak it's a new experience. Banyak yang kencan dan nonton, nah filmnya biasanya romantis, ini jadi Valentine horor, mencoba sesuatu yang beda. As i said before, udah kebanyakan jadi harus mencoba sesuatu yang baru. Dan Valentine I think is a proper way," kata Max saat berkunjung ke kantor redaksi Okezone, Senin (4/2/2019).

Dalam proses pengerjaannya sendiri, Max ternyata dibantu oleh DOP asal Prancis. Kekasih Prilly Latuconsina ini sangat bersyukur karena ia bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang Prancis itu.

Baca juga: Pose dalam MRT Tuai Cibiran, Marsha Aruan Minta Maaf

Banyaknya film horor Indonesia juga ternyata berpengaruh selama proses pengerjaan berlangsung. Max ingin agar Kain Kafan Hitam bisa memberikan suguhan horor berbeda.

"Kita ambil referensi film horor yang lumayan lebih tua, we take from 80-an atau horor klasik," ucapnya.

Penasaran dengan aksi Maxime Bouttier menjadi seorang sutradara? Saksikan Kain Kafan Hitam yang akan tayang mulai 14 Februari 2019.

(sus)