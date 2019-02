SEOUL – Film Hit and Run Squad memulai minggu perdananya di box office Korea dengan langkah cukup kuat. Sejak tayang pada 30 Januari 2019, film tersebut telah menembus 1 juta penonton.

Angka itu diraih film arahan Han Jun Hee tersebut, pada 4 Februari 2019, tepat di hari keenam penayangannnya. Capaian 1 juta penonton tersebut dirayakan sutradara Han Joo Hee bersama tiga pemeran utama film Hit and Run Squad: Jo Jung Suk, Gong Hyo Jin, dan Ryu Jun Yeol.

Dalam foto tersebut, sutradara Han duduk berdampingan dengan Jo Jung Suk sambil memegangi plakat bertuliskan 100 yang merujuk pada 1 juta penonton. Sementara Gong Hyo Jin dan Ryu Jun Yeol duduk di kursi belakang sambil tersenyum

Film Hit and Run Squad berkisah tentang Eun Shi Yeon (Gong Hyo Jin) seorang letnan polisi yang ditempatkan di tim investigasi tabrak lari. Dalam tim tersebut, dia bekerja sama dengan Seo Min Jae (Ryu Jun Yeol) dan Woo Sun Young (Jeon Hye Jin).

Tugas pertama mereka adalah memecahkan kasus tabrak lari yang menyeret nama pebisnis nyentrik sekaligus mantan pebalap Formula One, Jung Jae Cheol (Jo Jung Suk). Dengan capaian 1 juta penonton tersebut, Hit and Run Squad berada di peringkat kedua box office Korea saat ini.

Posisi pertama masih ditempati Extreme Job yang menggaet 2,48 juta penonton dan penghasilan mencapai USD19,77 juta sepanjang 1-3 Februari 2019. Namun apabila dihitung dari penayangan perdananya pada 23 Januari 2019, film yang diperankan Lee Ha Nee, Gong Myung, dan Ryu Seung Ryong itu sudah menjual total 7,29 juta tiket dengan pendapatan mencapai USD55 juta.

Sementara How to Train Your Dragon 3 yang debut bersamaan dengan Hit and Run Squad berada diperingkat ketiga dengan penjualan 420.727 tiket dan penghasilan sekitar USD3,29 juta. Sementara apabila dihitung dari debutnya pada 30 Januari 2019, seri pamungkas How to Train Your Dragon itu sudah mendulang 623.698 penonton dan pendapatan sebesar USD4,6 juta.

Berikut adalah daftar box office Korea Selatan, sepanjang periode 1-3 Februari 2019, seperti dikutip dari Badan Perfilman Korea.

1. Extreme Job 2,4 juta penonton

2. Hit and Run Squad 572.274 penonton

3. How to Train Your Dragon 3 420.727 penonton

4. Geuk Jang Pan Hello kabot 258.470 penonton

5. MALMOE: The Secret Mission 45.439 penonton

6. Love Yourself In Seoul 36.373 penonton

7. Green Book 16.593 penonton

8. Capharnaum 15.098 penonton

9. Alita: Battle Angel 10.352 penonton

10. Innocent Witness 6.496 penonton

