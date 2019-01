LOS ANGELES – Setelah sukses menggarap film hit Justice League, sutradara Zack Snyder dan produser Deborah Snyder dikabarkan akan ikut menggarap sekuel film Suicide Squad.

Zack dan Deborah sebagai produser eksekutif akan bergabung dengan Charles Roven dan Peter Safran, produser Suicide Squad 2.

Baca Juga: Pindah ke DC, James Gunn Juga Berpeluang Sutradarai Suicide Squad 2

Di saat bersamaan, James Gunn kabarnya tengah didekati oleh DC untuk mengarahkan sekuel Suicide Squad. Sutradara Guardians of the Galaxy vol 2 tersebut saat ini tengah melakukan negosiasi dengan pihak DC untuk menduduki kursi sutradara.

Sebelumnya, keterlibatan Snyder dengan sekuel Suicide Squad sudah tercium sejak 2018. Hanya saja, kala itu Snyder hanya berstatus sebagai penulis skenario.

"Sudah resmi bahwa kami telah mendapatkan anggota keluarga baru DC, yaitu penulis sekaligus sutradara terkenal James Gunn. Ia akan bertugas untuk menulis Suicide Squad 2," kata Tiffany Smith dari DC Daily seperti dikutip dari Comic Book, Kamis (31/1/2019).

"Gunn siap untuk membawa pandangan yang benar-benar segar ke franchise ini setelah film pertama ditulis dan disutradarai oleh David Ayer," lanjutnya

Kabar ini tentu membuat para penggemar DC di seluruh dunia sangat bahagia dan antusias. Pasalnya, film-film yang digarap oleh Snyder sebelumnya sebagai sutradara sukses memikat banyak orang, seperti film Man of Steel dan Batman vs Superman: Dawn of Justice yang telah mendulang kesuksesan.

Jika Gunn resmi menjadi sutradara, kabarnya lanjutan Suicide Squad akan mengarah pada cerita baru. Alih-alih sekuel, film ini akan lebih terasa seperti relaunch dengan cerita baru.

Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah para pemain Suicide Squad sebelumnya akan kembali bermain dalam sekuel yang akan datang. Aktris Margot Robbie sendiri dikabarkan akan melanjutkan perannya sebagai Harley Quinn, namun masih belum diketahui apakah Will Smith, Viola Davis, dan Jared Leto akan kembali memainkan karakter mereka sebelumnya.

Baca Juga: Ratna Listy Beberkan Jenis dan Biaya Pasang Susuk

Sebelumnya beredar kabar jika Suicide Squad 2 yang awalnya ditulis dan disutradarai oleh Gavin O’Connor memiliki cerita yang sangat mirip dengan film Birds of Prey. Sedangkan hingga kini penggemar masih menantikan kabar kelanjutan dari James Gunn dalam mengisahkan sekuel film hit yang dijadwalkan hadir pada Agustus 2021 mendatang.

(LID)