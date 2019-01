LOS ANGELES – Film Glass sukses menduduki box office edisi 25 Januari - 27 Januari 2019 dengan peraihan keuntungan USD19 juta atau setara Rp267 miliar (1 USD = 14.043).

Sayang meski bertahan selama dua minggu sebagai penguasa box office Amerika Utara dan Kanada, pendapatan film Glass turun drastis. Penurunannya itu mencapai 50 perseb dari peraihan penayangan di minggu pertama, 18 Januari 2019. Weekend lalu, keuntungan film yang dimainkan oleh Bruce Willis bisa mencapai USD40,3 juta (Rp 556,3 miliar).

Penurunan pendapat itu juga didukung oleh kritikus film yang dilansir Rottern Tomatoes. Dari 297 reviews, hanya ada 107 orang yang memberikan tomat segar alias pujian kepada film yang disutradari M. Night Shyamalan sementara 190 memberikan tomat busuk.

“Tidak dapat dijelaskan lagi bagaimana M. Night Shyamalan bisa menodai dua film bagus Unbreakable dan Split yang kemudian digabungkan menjadi satu dalam Glass. Akhir film yang kacau balau menjadi akhir penutup dari film ini?,” tulis Matthew Lickona dari San Diego Reader pada Minggu 25 Januari 2019.

Baca juga: Pendapatan Turun 69%, Glass Masih Akan Pimpin Box Office Amerika

“Shyamalan sangat berniat membuat film superhero yang tak biasa, tapi ujung-ujungnya ia seperti tidak bikin film sama sekali. Film Glass ini tak separuh kosong, isinya bahkan tak sampai sepertiga,” imbuh Peter Howell dari Toronto Star.

Namun ada pula yang memberikan apresiasi untuk film bergenre thriller superhero tersebut. Stephen Romei dari The Australian mengatakan jika Shyamalan dinilai sukses membuat film ini. “Glass adalah thriller psikologis cerdas yang mencengkeram. Cerita yang diangkat mampu melalui batas normal oleh McAvoy dan semua orang di dalam dirinya,” tulisnya dalam review Rottern Tomatoes.

Beralih dari film Glass yang menuai pro kontra, menduduki peringkat kedua ada film The Upside yang meraih USD 12,2 juta (Rp 171,8 miliar) di pekan lalu. Sama halnya dengan Glass yang mengalami penurunan, film bergenre drama komedi ini turun sebesar 18,4 persen dari pendapatan minggu lalu yang mencapai USD 15 juta (Rp 210,5 miliar). Jika Glass menampilkan cerita ‘sedikit berat’ lewat psikologi thriller, The Upside menceritakan tentang kisah persahabatan dengan genre drama komedi.

Film ini mengisahkan seorang mantan narapidana bernama Dell Scott (Kevin Hart) yang membutuhkan pekerjaan setelah dirinya keluar dari penjara dan bekerja sebagai seorang perawat.

Baca juga: Terbukti Ucapkan Ujaran Kebencian, Ahmad Dhani Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Persahabatan kemudian dimulai di antara seorang pria kaya bernama Phillip Lacasse (Bryan Cranston) untuk mempekerjakan Dell sebagai perawat. Serta dimeriahkan oleh kehadiran Nicole Kidman sebagai sekretaris Philip bernama Yvonne Pendleton (Nicole Kidman).

Film Aquaman masih diminati oleh penonton dengan menduduki urutan ketiga box office Amerika Utara dan Kanada. Walaupun sudah hampir 6 minggu berada di bioskop, film yang dibintangi oleh Jason Momoa masih meraup untung USD7,3 juta (Rp103,1 miliar).

Berlanjut ke posisi empat, film anak-anak bergenre fantasi lewat judul The Kid Who Would be King tidak mampu mematahkan kekuasaan film dewasa. Buktinya di minggu perdana penayangannya, film garapan Joe Cornish (sutradara Ant Man, The Adventure of Tin Tin) hanya mampu mendapatkan USD7,2 juta (Rp101,7 miliar).

Sementara itu Spider-Man: Into The Spider-Verse menduduki urutan kelima box office minggu ini dengan peraihan USD6,1 juta (Rp86,3 miliar).

Selain lima film tersebut, Okezone telah merangkum 10 besar film yang masuk dalam jajaran Box Office, periode 25 Januari – 27Januari 2019.

1. Glass – USD19 juta (Rp267 miliar).

2. The Upside – USD12,2 juta (Rp171,8 miliar).

3. Aquaman – USD7,3 juta (Rp103,1 miliar).

4. The Kid Who Would be King – USD7,2 juta (Rp101,7 miliar).

5. Spider-Man: Into The Spider-Verse – USD61,2 juta (Rp86,3 miliar).

6. Green Book – USD5,4 juta (Rp76 miliar)

7. A Dog’s Way Home – USD5,2 juta (Rp73,3 miliar).

8. Serenity (2019) – USD4,8 juta (USD67,4 miliar).

9. Escape Room – USD4,2 juta (Rp60 miliar).

10. Dragon Ball Super: Broly – USD3,6 juta (Rp50,5 miliar).

(sus)