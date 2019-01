LOS ANGELES - Film Glass diprediksi akan kembali menjadi penguasa box office Amerika Utara untuk periode 25-27 Januari 2019. Mengutip Variety, film tersebut diproyeksikan mendulang pendapatan sebesar USD16 juta hingga USD17 juta (Rp225,6 miliar-Rp239,7 miliar) sepanjang akhir pekan ini.

Dari target proyeksi itu, Glass telah mengumpulkan USD4,9 juta atau setara Rp69,09 miliar pada 25 Januari 2019. Capaian itu sebenarnya turun 69 persen dibandingkan periode yang sama minggu sebelumnya akibat perlambatan box office yang memasuki periode low season.

Sejak debut pada 18 Januari 2019, Glass sudah menghasilkan USD59 juta (Rp831,9 miliar) di pasar domestik (Amerika Utara) dan mencapai USD54 juta (Rp761,4 miliar) di box office internasional. Film ini merupakan sekuel pamungkas dari dua proyek sebelumnya: Unbreakable (2000) dan Split (2016) yang disutradarai Manoj Nelliyatu Shyamalan.

Menariknya, dalam film ini Bruce Willis dan Samuel L. Jackson yang bermain dalam Unbreakable dipertemukan dengan James McAvoy dari proyek Split. Glass memang ramai kritikan. Namun misteri dan kisah ‘superhero’ yang ditampilkan Shyamalan di dalamnya menjadi daya tarik utama yang membuat Glass tetap ditonton.

Sementara posisi kedua sepertinya akan diisi oleh The Upside yang pada 25 Januari 2019, menghasilkan USD3,1 juta (Rp43,71 miliar). Sepanjang akhir pekan ini film tersebut diprediksi menghasilkan USD11,1 juta (Rp156,51 miliar).

Posisi ketiga akan diisi oleh The Kid Who Would Be King yang diproyeksikan mendulang USD7 juta-USD9 juta (Rp98,7 miliar hingga Rp126,9 miliar). Sementara pada Jumat (25/1/2019), film tersebut telah mendulang USD1,8 juta (Rp253,8 miliar).

Di lain pihak, Aquaman tampaknya harus terpeleset ke peringkat keempat dengan pendapatan mencapai USD7 juta (Rp98,7 miliar). Sejauh ini, film yang ditukangi James Wan tersebut telah membukukan pendapatan sebesar USD316 juta (Rp4,45 triliun) di Amerika Utara.

Spider-Man: Into the Spider-Verse diprediksi akan menduduki peringkat kelima dengan pendapatan USD5,5 juta (Rp 77,55 miliar). Sejauh ini, film tersebut sudah mengoleksi total pendapatan sebesar USD168 juta (Rp2,36 triliun) di Amerika Utara.

Film ini menjadi proyek Spider-Man perdana yang fokus pada karakter Miles Morales yang mengetahui ada beberapa pahlawan super bertema laba-laba lainnyal. Peter Parker adalah salah satunya.

