SEOUL – Aktor Kim Jae Wook tampaknya akan segera comeback ke layar kaca lewat drama Her Private Life (judul sementara). Hal itu diamini Soop Entertainment selaku agensi sang aktor, pada Senin (21/1/2019).

Agensi itu menjelaskan bahwa aktor Coffee Prince tersebut tengah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif. Apabila Kim Jae Wook menerimanya, maka dia akan berperan sebagai Ryan Gold, seorang direktur galeri seni yang memiliki sifat arogan.

Drama Her Private Life merupakan proyek adaptasi dari web novel populer Noona Fan Dot Com karya Kim Sung Yeon. Kisahnya bertutur tentang Sung Duk Mi, seorang kurator galeri seni berbakat yang juga penggemar berat boy band selama 2 dekade.

Namun, identitasnya sebagai fangirl harus disembunyikannya lantaran pekerjaannya. Namun rahasia itu terancam terbongkar, saat dia bertemu Ryan Gold.

Karakter Sung Duk Mi tersebut kabarnya diserahkan kepada aktris Park Min Young. Apabila Park Min Young menerima tawaran ini, maka Her Private Life akan menjadi drama komedi romantis kedua yang diperankannya setelah What’s Wrong with Secretary Kim.

Sementara bagi Kim Jae Wook, ini akan menjadi proyek komedi romantis perdananya sebagai pelakon utama. Drama komedi romantis terakhir yang diperankannya adalah Marry Me, Mary! pada 2010. Kala itu, dia beradu akting bersama Moon Geun Young dan Jang Geun Suk.

Sementara drama terakhir yang diperankan Kim Jae Wook adalah The Guest yang ditayangkan OCN, sepanjang September-November 2018. Dalam drama tersebut dia berperan sebagai seorang pastor yang bekerja sama dengan detektif dan paranormal untuk memerangi kejahatan yang ditimbulkan oleh kekuatan gaib.*

