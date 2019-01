MUMBAI – Kajol Devgn menilai, bukan hal yang sulit bagi seseorang untuk terkenal di industri hiburan dewasa ini. Namun sayangnya, popularitas tak lantas membuat seseorang menjadi superstar alias bintang.

“Kau tak bisa mencampur kata bintang dan popularitas. Ada banyak orang terkenal akhir-akhir ini, namun sedikit dari mereka yang menjadi bintang. Itu berbeda dengan kondisi industri hiburan di masa lalu,” kata Kajol kepada Press Trust of India (PTI) seperti dikutip dari Hindustan Times, pada Senin (21/1/2019).

Untuk menjadi bintang, aktris yang telah berkecimpung selama 26 tahun di dunia akting itu, menilai seseorang harus memiliki kepribadian dan profesionalitas. Kedua hal itu, imbuh Kajol, dia miliki untuk menjadi seorang bintang.

“Seiring bertambahnya usia, kepribadianku juga berkembang lebih baik. Aku jauh lebih pintar, keren, dan cantik dibandingkan Kajol awal debut. Aku rasa, dua hal itulah yang membuatku masih relevan hingga sekarang,” paparnya lebih jauh.

Ibu dua anak ini memulai debut aktingnya lewat film Bekhudi, pada 1992. Selanjutnya, dia menjadi pilihan sutradara untuk memastikan film mereka sukses di pasaran. Kajol kemudian bermain dalam sederet judul film populer, seperti Baazigar, Yeh Dillagi, Karan Arjun, Kuch Kuch Hota Hai, hingga My Name is Khan.

Meski melahirkan sejumlah film laris, namun Kajol tak pernah merasa bahwa akting adalah kariernya. “Akting datang kepadaku begitu saja. Jadi aku hanya berusaha mengikuti arus dan menjalaninya,” ungkap istri aktor Ajay Devgn tersebut.

Dia menambahkan, cukup selektif dalam memilih proyek akting yang akan diperankannya. “Aku bertemu orang-orang luar biasa saat syuting dan bersenang-senang saat mengerjakan sebuah proyek. Bagiku, akting adalah waktunya bermain.”

Aktris 44 tahun ini, akan segera merilis film terbarunya berjudul Tanaji: The Unsung Warrior. Dalam film itu, Kajol akan beradu akting dengan sang suami, Ajay Devgn.*

