JAKARTA – The Voice Indonesia kini mulai memasuki babak knockout audition. Di mana, dalam babak ini peserta dari coach yang sama akan saling berhadapan. Pada akhirnya, coach yang bersangkutan pun memilih satu di antara dua peserta yang bertanding tersebut.

Nampaknya babak knockout audition kali ini berasa spesial bagi coach Titi DJ. Pasalnya, Keisha Andaviar yang tak lain putri dari mantan suaminya Ovi Rif/ berlaga juga dalam babak ini, Kamis (17/1/2019).

Keisha yang juga tergabung dalam tim Titi berhadapan dengan Panca di babak ini. Penampilan diawali dengan Panca yang membawakan lagu Tendangan dari Langit yang dipopulerkan oleh Kotak.

Tak berselang lama, Keisha pun menampilkan kebolehannya lewat lagu Dancing on My Own yang diciptakan oleh Robyn dan Patrick Berger. Keisha pun dinilai sukses membawakan lagu tersebut dengan gaya bernyanyinya sendiri.

Sebelum memberikan komentar, cocah Anggun C Sasmi memberikan pertanyaan pada adik Axel Andaviar itu. Melihat dari sejarah hubungannya dengan Titi DJ, Anggun menanyakan sikap Titi DJ di hadapan Keisha.

Sembari beberapa kali tertawa, Keisha mengatakan bahwa sikap sang mantan ibu sambungnya itu sangat baik. Kendati demikian, gadis berambut panjang itu sempat merasakan gugup lantaran sudah lama tak bertemu dengan Titi DJ.

“(Titi DJ) baik banget. Aku tegang sih awalnya, tapi mungkin karena sudah lama enggak ketemu juga ya jadi sempat tegang awalnya tapi baiklah, baik banget,” ujar Keisha.

Titi DJ nampaknya telah berhasil melatih Keisha selama berada dalam kompetisi The Voice Indonesia. Berbagai pujian pun datang silih berganti dari para coach untuk Keisha. Dilihat dari komentar para coach, terlihat bahwa penampilan Keisha mengungguli Panca.

Seperti contohnya Vidi Aldiano yang merasa suara Keisha semakin matang. Bersama Nino RAN, double coach itu merasakan kemajuan suara Keisha dari babak Blind Audition.

“Aku merasa kamu dari blind audition hingga sekarang itu makin jadi, makin matang. Jadi tadi kita (Vidi dan Nino) nilai suara kamu makin matang, sementara dari blind auditon ke sini kan jaraknya enggak terlalu jauh tapi kamu bisa berkembang dan benar-benar berasa,” ujar Vidi.

Di penghujung persaingan Keisha dan Panca, tiba saatnya Titi DJ menentukan siapa yang akan ia selamatkan. Keputusan Titi pun akhirnya membawa Keisha untuk melaju dalam babak beatle mendatang.

