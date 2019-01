SEOUL - Jung Hae In dikabarkan akan kembali beradu akting dengan Son Ye Jin di drama romance MBC. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh seorang sumber dari industri drama.

Dilansir Soompi, Selasa (15/1/2019) sumber mengatakan jika Jung Hae In sedang mempertimbangkan tawaran untuk tampil sebagai pemeran utama pria di drama Spring Night yang akan tayang di MBC setiap Rabu-Kamis.

Kabar tersebut dijawab langsung oleh agensi Jung Hae In, FNC Entertaiment. Agensi yang melahirkan CNBLUE membenarkan jika Jung Hae In memang mendapat tawaran untuk bermain di Spring Night.

“Spring Night hanyalah satu dari sekian banyak drama yang ditawarkan untuk Jung Hae In. Tetapi sampai sekarang belum ada konfirmasi drama mana yang ia pilih,” ungkap agensi.

Sebelumnya, tawaran sudah lebih dulu diberikan kepada Son Ye Jin. Seperti halnya Jung Hae In, bintang Negotiation itu juga ditawari peran utama di Spring Night.

“Son Ye Jin mendapat tawaran untuk bermain di drama Spring Night dan hal itu masih dalam pertimbangan,” tutur agensi Son Ye Jin.

Jika kedua aktor ini menerima tawaran bermain dalam drama tersebut, maka ini menjadi reuni mereka. Diketahui mereka pernah membintangi drama Pretty Noona Who Buys Me Food. Gara-gara akting ciamik mereka sebagai pasangan kekasih beda usia di drama ini, Son Ye Jin dan Jung Hae In sampai digosipkan pacaran,

Yang menarik, Spring Night diarahkan oleh Ahn Pan Seok, sutradara yang sebelumnya juga mengarahkan Pretty Noona Who Buys Me Food. Sementara naskahnya ditulis oleh Kim Eun.

Spring Night akan berkisah tentang sepasang kekasih yang lebih menghargai hubungan mereka ketika pembicaraan mengenai pernikahan mulai muncul. Sembari mulai bicara tentang pernikahan, pasangan ini melihat kembali perjalanan hubungan cinta mereka.

