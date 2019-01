JAKARTA – The Voice Indonesia menayangkan episode terbaru pada Kamis (10/1/2019). Ada banyak peristiwa menarik pada episode semalam. Salah satunya adalah pengakuan Vidi Aldiano dan Nino 'RAN' tentang penyesalan mereka dalam hidup.

Baca Juga: Rebutan Peserta Blind Audition, Vidi Aldiano: Cuma Tim Kita yang Punya Kumis!

Pengakuan itu bermula saat dua anak didik Armand Maulana, yakni Abraham dan Artha tampil. Abraham membawakan lagu You Raise Me Up milik Josh Groban. Sementara Artha menyanyikan I'm Changing dari Jennifer Hudson.

Keduanya berhasil tampil apik hingga mendapat standing ovation dari semua coach. Armand sebagai mentor pun dibuat bingung karena dua kontestan ini tampil di luar ekspektasinya.

“Pas coaching merinding, terus tadi pas kalian nyanyi saya juga merinding. Kaget dengan Abraham, karena dia ada beberapa part yang oprah, terus dibuat jadi pop, ini kemajuan. Kalau Artha saya salut bisa menekan egonya,” kata Armand dalam tayangan The Voice Indonesia, Kamis (10/1/2019) yang ditayangkan di GTV.

“Dengan berat hati saya harus pilih Artha, dan untuk Abraham, please steal dong coach,” sambung Armand.

Tidak berapa lama, Anggun pun menekan tombol ‘Steal’ yang berarti mencuri kontestan yang tidak dipilih. Tak lama kemudian, tim Vidi dan Nino juga kompak menekan tombol ‘Steal’. Artinya, tim Anggun dan tim VidiNino berebut untuk mencuri Abraham.

“Saya mau buat pengakuan, penyesalan hidup dalam hidup kita berdua adalah enggak memilih kamu di blind audition,” kata Nino.

“Iya benar banget, itu kesalahan kita berdua. Semoga kamu mau memberikan kesempatan kedua untuk kita maju bersama,” sambung Vidi.

Tak mau kalah, Anggun kemudian menjanjikan banyak hal jika Abraham bergabung dengan timnya. “Aku udah punya 20 anak didik, tapi belum ada yang kayak kamu. Aku enggak cuma kasih kamu tantangan, tapi aku akan kasih input untuk menantang keluar dari zona nyaman,” ujar Anggun.

Baca Juga: Vanessa Angel Ngeles Dijebak, Polisi: Sudah 15 Kali Dipesan

Pada akhirnya, Abraham pun kemudian memilih Anggun sebagi coach-nya untuk maju ke babak The Voice Indonesia selanjutnya.

(LID)