JAKARTA - Kabar baik untuk penggemar Park Bo Gum di Indonesia. Aktor yang sedang berlakon di drama romantis Encounter tersebut siap untuk menyapa fans setianya di Tanah Air lewat sebuah gelaran fan meeting.

Baca Juga: Video Menarinya Viral, Aishwarya Ray Angkat Bicara

Kabar baik ini diumumkan oleh promotor Mecimapro. Promotor lokal yang kerap mendatangkan artis-artis Korea ini mengumumkan jika fan meeting bertajuk "Good Day: May your everyday be a good day" itu akan digelar pada Maret 2019 mendatang.

"Tur Asia Park Bo Gum 2019 di Jakarta 'Good Day: May your everyday be a good day' pada Sabtu, 23 Maret 2019, pukul 19.30 di Kasablanka Hall," tulis Mecimapro di akun media sosialnya.

2019 Park Bo Gum Asia Tour In Jakarta <Good Day: May your everyday be a good day> on Saturday, March 23rd 2019 (6.30PM) at The Kasablanka Hall. #GoodDayinJKT #ParkBogumJKT pic.twitter.com/PAbjn35b5O— MCP (@mecimapro) January 10, 2019

Pengumuman mampirnya Park Bo Gum ke Jakarta ini pun mendapat berbagai sambutan dari fans. Walau banyak yang senang, tapi tak sedikit pula yang sedih karena merasa tak akan bisa datang.

"THANK YOU MCP....!!!!👍👍👍😱😱😱," komentar @Bogummmy_616

"Perkiraan aku pertengahan april eh ternyata maret yah. Sip nonton lagi!," tambah @SherlyArras.

"huhuhuhuhu bagian nangis aja aku mah," tulis @jaebumhrteu.

Sebagai informasi, ini akan menjadi fan meeting kedua Park Bo Gum di Jakarta. Aktor kelahiran 1993 itu sebelumnya pernah menggelar fan meeting di ibukota pada 2017 lalu.

Dalam fan meeting pertamanya dua tahun lalu itu, Park Bo Gum memang berjanji akan datang kembali ke Indonesia. Ia mengaku menyukai fans-fans Indonesia.

"Saya akan datang lagi ke Indonesia, terima kasih untuk semuanya, Saya suka dengan kalian," tutur Park Bo Gum kala itu.

Baca Juga: Pertama ke Jakarta, Park Bo Gum Deg-degan

Saat fan meeting pertamanya, Park Bo Gum melakukan banyak hal untuk memanjakan penggemar. Selain bercerita, ia juga bermain game bersama fans dan bernyanyi sembari memainkan piano.

(LID)