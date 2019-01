JAKARTA – Penyanyi Aura Kasih mengaku tengah berbahagia karena salah satu targetnya di tahun baru segera terwujud. “Alhamdulillah, target mengendong baby di 2019 (hampir) terealisasi,” ujarnya lewat Insta Story, pada Kamis (10/1/2019).

Diakui bintang Asmara Dua Diana itu, alasan dirinya dan sang suami melakukan pernikahan siri karena mereka ingin segera menimang buah hati. “Aaah, can't wait for the baby (Tak sabar menanti kelahiran si bayi),” ujar Aura Kasih.

Seperti dilaporkan Okezone sebelumnya, Aura Kasih membagikan kabar kehamilannya dengan meluruskan detail kabar pernikahannya. Seperti diunggahnya di Instagram Story, Aura menjelaskan, dia dan sang suami Eryck Amaral menikah siri di Bangkok, Thailand, pada November 2018.

Alasan pernikahan siri dilakukan, karena kala itu Eryck masih terikat kontrak dengan sebuah agency di Negeri Gajah Putih tersebut. Setelah semua dokumen yang dibutuhkan telah terpenuhi –mengingat Eryck berkewarganegaraan asing- pasangan ini kemudian menikah secara negara di Jakarta, pada 22 Desember 2018.

Lalu pertanyaan, kenapa Aura Kasih dan Eryck harus menjalani ijab kabul kembali setelah menikah siri? Untuk pertanyaan ini, penyanyi 31 tahun itu mengaku, ingin pernikahannya terasa lebih sakral.

“Banyak yang DM (saya), kenapa ijab lagi? Kan tinggal urus berkas ke KUA. Sebenarnya iya, tapi saya kan pengin ijab lagi (pengesahan) disaksikan kerabat dekat. Akad (nikah) di Bangkok kan tidak memungkinkan mengundang semua kerabat.”*

