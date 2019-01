JAKARTA – Third Eye Management (TEM) dan Dyandra Mas Entertainment (DMEASIA) dengan bangga akan hadirkan konser artis AS pemenang Grammy Award tujuh kali, John Mayer. Gelaran konser John Mayer World Tour ini akan menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, pada 5 April 2019 di ICE, BSD City.

Konser Mayer di Jakarta adalah bagian dari World Tour 2019, yang akan dimulai di New Zealand pada Maret 2019, lalu berlanjut ke Australia, Singapura, Bangkok dan menghibur fans di Indonesia, Jakarta. Tur akan terus berlanjut hingga ke China dan Jepang.

Tiket konser akan dijual untuk umum dimulai pada Jumat, 25 Januari 2019. Tidak akan ada penjualan tiket pre-sale. Untuk informasi terbaru, ikuti terus situs www.johnmayerjakarta.com

Penyanyi yang telah tujuh kali mengantongi Grammy ini dikenal dengan banyak hits populernya, termasuk “New Light,” “Gravity,” “Love on the Weekend,” “Heartbreak Warfare,” “Daughters,” Waiting on the World to Change,” “Your Body Is A Wonderland,” dan banyak lagi. Konser “An Evening with John Mayer” ini akan menghadirkan kumpulan lagu sepanjang karirnya dalam dunia rekaman. Tidak akan ada band atau penyanyi pembuka.

Album terbaru Mayer, The Search For Everything, adalah album studionya yang ke tujuh. Dan album itu pun masuk ke peringkat lima besar ARIA (tangga lagu resmi di Australia) untuk yang keenam kalinya. Beberapa album terdahulu John, misalnya, album debut Room for Squares (2002), Heavier Things (2003) dan Battle Studies (2009). Ada pula Born and Raised (2012) juga Paradise Valley (2013) yang pernah berada di peringkat 1 ARIA.

Mayer, penyanyi yang juga piawai menulis lagu dan bermain gitar, sudah tercatat memenangkan tujuh GRAMMY awards dan sebanyak tujuh kali berturut-turut berada di tangga no 1 Billboard’s Top Rock Albums dan masuk dalam 25 besar dalam jajaran Hot Rock Songs, terbanyak sebanyak sejarah bagi penyanyi solo manapun. Pada 2018, dia meluncurkan “New Light,” yang bersertifikat emas, selagi menyelesaikan album solo nya yang ke-delapan, sebagai kelanjutan The Search for Everything yang sukses pada 2017.

Dalam tiga tahun berturut-turut, Mayer menjalani tur bersama Dead & Company, tampil di hadapan lebih dari 500,000 orang tahun ini. Ia pun membuat ‘Current Mood,’ Instagram Live show yang ditayangkan setiap hari Minggu. Beberapa orang menyebut show tersebut, “Cara terbaik memulai pekan dengan semangat yang tinggi. Atau mungkin satu-satunya hanya itulah satu-satunya cara.”

Ini adalah Tur John Mayer pertama di Asia dan Tur John Mayer di Jakarta dipromosikan oleh TEM dan DMEASIA. Untuk mengikuti informasi lebih lanjut tentang konser, ikuti situs www.johnmayerjakarta.com, johmayer.com dan ikuti terus akun @temgmt @dmeasia di Instagram.

(fmi)