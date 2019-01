SEOUL – Setelah Im Jin Ah (Nana) memastikan keterlibatannya dalam Blue Eyes sekitar 2 pekan lalu, kini giliran Jang Ki Yong yang memberikan jawaban serupa. Kepastian bergabungnya aktor Come and Hug Me tersebut diumumkan oleh tim produksi pada Senin (7/1/2019).

Melansir Soompi, tim produksi berharap Nana dan Jang Ki Yong dapat membangun chemistry kuat dalam drama tersebut. “Kami berharap sinergi antara Jang Ki Yong dan Nana, akan menambah daya tarik karakter yang mereka perankan. Sehingga dapat membantu kami membuat drama terbaik,” ujar perwakilan tim produksi.

Blue Eyes merupakan drama bergenre melodrama thriller yang berkisah tentang takdir antara seorang pembunuh bayaran dan detektif wanita. Dalam drama ini, Nana akan berperan sebagai Do Hyun Jin, detektif wanita yang bersikap dingin namun memiliki empati besar terhadap penderitaan orang lain.

Meski memiliki insting kuat terhadap sebuah kasus, namun setiap mengambil keputusan, dia tetap berpegang pada data ilmiah yang ada. Sementara itu, Jang Ki Yong akan berperan sebagai pembunuh bayaran bernama Kim Shi Hoon.

Karakter tersebut digambarkan dapat menghabisi nyawa siapa saja dengan barang apa saja yang ada di sekitarnya. Dia juga memiliki kemampuan menilai situasi dengan cepat dan mengembangkan rencana yang sempurna untuk membunuh dan menghilang tanpa jejak.

Tidak ada yang mengetahui usia, nama, dan ras Kim Shi Hoon. Namun yang pasti, organisasi dan geng terkuat dari berbagai negara menggunakan jasanya untuk membunuh musuh mereka.

Drama Blue Eyes akan menjadi comeback pertama Nana setelah sebelumnya bermain dalam drama tvN The Good Wife yang tayang pada 2016. Tahun lalu, dia mendapat tawaran untuk bermain dalam drama Four Sons yang sempat mandek penggarapannya.

Karena alasan itulah, Nana akhirnya memutuskan mundur dari proyek tersebut pada 25 Agustus 2018 dan bergabung dengan Blue Eyes. Sementara bagi Jang Ki Yong, drama ini akan menjadi proyek keduanya sebagai pemeran utama setelah sukses Come and Hug Me pada 2018.

Rencananya, Blue Eyes akan digarap oleh Lee Jong Jae, sutradara yang juga menggarap drama populer tvN, 100 Days My Prince. Drama tersebut dijadwalkan tayang pada Maret 2019.*

