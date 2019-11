SEOUL - Aktor Jang Ki Yong berpeluang membintangi drama baru yang berjudul Blue Eye. Dalam drama OCN tersebut, ia ditawari peran sebagai pembunuh terampil bernama Kim Shi Hoon.

Seorang sumber dari OCN telah mengungkapkan jika Jang Ki Yong dilirik untuk menjadi pemeran utama di Blue Eye. Jika tidak ada halangan, Blue Eye akan tayang pada Februari 2019 mendatang.

"Jang Ki Yong telah dicasting untuk drama OCN Blue Eye yang akan ditayangkan Februari mendatang," ujar sumber seperti dilansir Soompi, Rabu (5/12/2018).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Jang Ki Yong. Tapi, YG Entertainment membantah jika sang aktor telah menerima tawaran yang diajukan.

"Jang Ki Yong telah mendapatkan tawaran untuk Blue Eye dan secara positif mengulasnya," papar agensi yang menaungi BIGBANG tersebut.

Blue Eye menceritakan tentang seorang pria yang dibuang oleh iblis, seorang wanita yang dibesarkan oleh iblis, serta seorang klien yang mencari mereka untuk membalas dendam. Kim Shi Hoon, pria yang dibuang oleh iblis menjadi pembunuh untuk menemukan keluarganya, sementara wanita yang dibesarkan oleh iblis adalah seorang detektif yang mengejarnya demi pacarnya yang sudah meninggal.

Sebagai seorang lelaki yang bisa mengubah apa pun menjadi senjata, Kim Shi Hoon menggunakan senjatanya seolah-olah itu adalah perpanjangan lengannya sendiri dan mampu melemparkan pisau tepat pada target yang berjarak beberapa meter.

Dilengkapi dengan kemampuan untuk cepat memahami situasi, ia menciptakan strategi untuk secara sempurna menghabisi targetnya dan menghilang tanpa jejak. Hidup tanpa kewarganegaraan dan identitas membuat orang banyak mencarinya untuk melakukan aksi kejahatan.

Blue Eye disutradarai oleh Nam Sung Woo, yang juga menyutradarai drama 100 Days My Prince. Sementara skenarionya ditulis oleh Son Hyun Soo dan Choi Myung Jin.

Mendapat peran yang berhubungan dengan pembunuhan sudah tidak asing lagi bagi Jang Ki Yong. Sebelumnya dalam drama Come and Hug Me, Jang Ki Yong berperan sebagai anak dari seorang pembunuh.

