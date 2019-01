LOS ANGELES - Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Mahershala Ali. Setelah memenangkan piala Oscar lewat akting di film Moonlight 2017 lalu, Ali kembali mendapatkan pengharaan yang tak kalah bergengsi.

Ali berhasil membawa pulang penghargaan Golden Globes 2019 untuk kategori Best Supporting Actor lewat perannya dalam film Green Book pada Minggu malam (6/1/2019) waktu setempat. Dalam film tersebut, Ali berperan sebagai Don Shirley.

Tokoh Don Shirley sendiri merupakan seorang pianis dan komposer jazz Afrika-Amerika, yang memulai tur lintas negara. Ia diharuskan untuk mempekerjakan seorang pengemudi kulit putih yang diperankan oleh Viggo Mortensen.

Congratulations to Mahershala Ali - Best Performance by an Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture - Green Book (@greenbookmovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/NFRnkHabKC— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto. Lewat event tersebut juga, Ali memenangkan penghargaan tertinggi festival People's Choice Award.

Sepanjang kariernya di dunia akting, Ali telah mengumpulkan sejumlah nominasi dan trofi dari berbagai ajang penghargaan. Sebelumnya, aktor 44 tahun ini juga telah memenangkan kategori Aktor Pendukung Terbaik dari sejumlah penilaian kritikus. Di antaranya adalah Black Film Critics Circle, the Dallas-Forth Worth Film Critics Association, dan the Iowa Film Critics.

Dalam ajang penganugerahan Golden Globes 2019, Ali bersaing dengan deretan aktor lain dalam kategorinya, termasuk Richard E. Grant yang bermain dalam film Can You Ever Forgive Me, Timothée Chalamet melalui drama Beautiful Boy, Adam Driver yang terkenal lewat film BlacKkKlansman, dan Sam Rockwell sebagai George W. Bush dalam Vice.

Sebelumnya, pada 2017, Ali dinominasikan untuk Aktor Pendukung Terbaik di Globes untuk perannya di Moonlight. Akan tetapi nasib baik belum berpihak pada Ali. Ia kalah dari Aaron Taylor-Johnson bintang film Nocturnal Animals. Akan tetapi, setelah itu, Ali berhasil memenangkan piala Oscar.

