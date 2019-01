JAKARTA – Model kenamaan Indonesia, Kimmy Jayanti, membuat postingan foto di Instagram hanya dengan mengenakan bikini pada Sabtu (05/01/19). Model 27 tahun ini memang dikenal cukup aktif di media sosial, terutama Instagram. Ia kerap mengunggah berbagai aktivitas pribadinya di media sosial, mulai dari pekerjaan hingga ketika ia berlibur.

Dalam beberapa postingan, Kimmy juga sering terlihat mengenakan pakaian yang menampilkan bentuk tubuhnya.

Dalam postingan terbarunya, pemain film I Know What You Did on Facebook ini tampak mengenakan bikini berwarna biru. Ia berpose di tepi kolam renang sambil melihat ponsel dan mengenakan kacamata hitam serta headphone.

Istri dari Greg Nwokolo ini mengunggah foto tersebut dengan menambahkan keterangan “madre mau nyebur dulu ?????????????? #kimmyjayanti#godisgood #mylifeisablessing," Kulit eksotis yang dimiliki Kimmy ini membuat pesonanya begitu terlihat.

Foto seksi yang dibagikan Kimmy ini mampu menyita perhatian netizen. Hal itu terbukti baru enam jam foto tersebut diunggah mampu mendapat like sebanyak 21,6 ribu.

Tak hanya itu, netizen juga menanggapinya dengan menuliskan komentar di postingan tersebut. Tak sedikit dari pengikutnya yang terpukau akan bentuk tubuh Kimmy. Bahkan banyak yang menanyakan bagaimana bisa ia memiliki tubuh yang bagus.

“Body goal..????” tulis salah satu pengguna Instagram. Pengguna lain pun turut memuji tubuhnya, “Sangat sempurnaa!!! ????”.

Bahkan pengikut lainnya mengungkap jika model cantik ini tak pernah makan mie hingga martabak.

Seperti yang ditulis oleh @sylvia.soekotjo.

“Dia ngga pernah makan martabak manis tengah malem pasti??????”.

“mbak kimmy suka makan bakso pake tetelan yg byk gak sih?,” tulis @mamiuwin.

“mbak kimmy pernah makan martabak keju tengah malem gak? trus ntr minyak martabaknya di elap ke kaki biar kaya hand body...,” tulis akun @fidaindifida.

Akun @syarinnahbusrin93 pun menulis, “Mungkin mba kimmy enggak pernah yang namanya makan mie ayam terus nasi goreng campur sama mie goreng seperti ekke ?? makanya badannya bagus kayak begituu”.

