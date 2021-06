TAK sedikit artis seksi Indonesia memilih menjadi pasangan para pemain sepak bola (WAGS). Sebut saja Kimmy Jayanti, Jennifer Bachdim hingga Ratu Rizky Nabilla.

Mereka berprofesi sebagai model, presenter, hingga aktris yang akhirnya kepincut dengan pemain sepak bola. Tak heran kalau kehidupan asmaranya juga disorot banyak kalangan.

Lebih lanjut, berikut beberapa artis seksi yang menjadi WAGS asli Indonesia, seperti dirangkum MNC Portal Indonesia, Selasa (29/6/2021)

1. Kimmy Jayanti

Kimmy merupakan seorang model dan artis berkebangsaan Indonesia. Pemain film I Know What You Did in Facebook itu juga sempat menjadi presenter acara fashion di salah satu stasiun televisi.

Dia menikah dengan pesebakbola Madura United, Greg Nwokolo pada 20 Mei 2018 di Australia. Acara pernikahan tersebut digelar secara tertutup.

2. Jennifer Bachdim

Perempuan bernama lengkap Jennifer Kurniawan Bachdim ini memiliki darah blasteran Indonesia-Jerman. Dia juga berprofesi sebagai model.

Dia merupakan istri dari pemain PSS Sleman, Irfan Bachdim. Keduanya menikah pada 8 Juli 2011 di Stuttgart, Jerman. Kehidupan mereka semakin bahagia dengan kehadiran dua anak yakni Kiyomi dan Kenji.

3. Sabrina Ayu Pemain sepakbola Ryuji Utomo juga ternyata memiliki istri yang menawan, dia adalah Sabrina Ayu. Dia juga merupakan seorang presenter acara Moto GP. Selain itu dia juga sempat menjadi presenter bola saat gelaran Piala Dunia. Sabrina dan Ryuji meresmikan hubungan mereka pada Maret 2019. 4. Ratu Rizky Nabila Terakhir ada Ratu Rizky Nabila yang merupakan model dan aktris FTV. Dia sempat menikah dengan pemain Persija, Alfath Fathier pada Maret 2020. Sayang hubungan tersebut kandas sekira akhir tahun kalau. Bahkan keduanya sempat terlibat cekcok terkait tes DNA anak. Namun kini Alfath telah mengakui anak Nabila. Keduanya bahkan sempat mengunggah foto saat bersama bayi mereka di Instagram baru-baru ini.