JAKARTA - Kimmy Jayanti mengklaim, tidak pernah mengecek ponsel sang suami, Greg Nwokolo. Kebiasaan itu, menurut SANG model, bahkan sudah dilakukannya sebelum mereka menikah.

"Selama bersama Greg, bahkan sebelum menikah, saya tak pernah satu kalipun mengecek handphone dia," ujarnya saat menjadi bintang tamu channel YouTube Melaney Ricardo, pada 5 Mei 2023.

Kimmy menjelaskan, hal itu dilakukannya bukan karena dia sangat memercayai suaminya. Namun karena dia cukup percaya diri bahwa pria yang menikahinya pada 2018 itu tidak akan berpaling darinya.

"Aku tahu apa yang kulakukan dan sejauh ini sudah memberikan yang terbaik (sebagai istri). Karena the real man cannot be stolen (pria sejati tidak akan bisa dicuri darimu)," kata sang model menambahkan.

Pernyataan Kimmy Jayanti itu kemudian diunggah ulang akun @deltha_nomnom di TikTok dan ramai dikomentari warganet. "Suka banget sama attitude Kimmy. Caranya mencintai diri sendiri dan rasa percaya dirinya," ujar akun @susikim17.

Akun @syiwahoney mengatakan, "Kimmy sangat tahu value dirinya sebagai perempuan dan istri. Sesuatu yang perlu dimiliki perempuan."

Follow Berita Okezone di Google News

Akun @shandee.minori menuliskan, "Real men can not be stolen. Jadi kalau suami Anda diambil orang lain, artinya dia bukan pria sejati." Akun @dinararkananta menambahkan, "Benar! Karena kita cukup percaya diri. Intinya, yang rugi bukan gue, tapi elu." Kimmy Jayanti menikah dengan pesepakbola Greg Nwokolo di Perth, Australia, pada 20 Mei 2018. Setelah 4 tahun menjalani rumah tangga, pasangan beda agama ini telah dikaruniai dua orang anak.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.