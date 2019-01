Ini Nazar Denada Setelah Shakira Sembuh

JAKARTA – Denada mempunyai sebuah keinginan terpendam yang akan diwujudkannya kelak. Bersama sang putri Shakira Aurum, wanita 40 tahun itu berencana untuk pergi ke tanah suci.

Keinginan itu menjadi nazar bagi Denada. Dia berjanji kepada putrinya jika Shakira sembuh kelak, maka Denada akan mengajak bocah 6 tahun itu melihat ka’bah. Rupanya nazar putri Emilia Contessa itu berawal dari pertanyaan Shakira mengenai bangunan yang sempat ditunjukkan Denada kepada putrinya itu.

“Satu hari saya lagi ngobrol sama Shakira, terus aku lagi lihat ka’bah. Dia tanya ‘ibu itu apa?’ kemudian aku jelaskan ini tempat paling spesial buat orang Islam,” ujar Denada dalam tayangan Silet, RCTI pada Rabu (2/1/2018).

Setelah melihat antusias putrinya kepada ka’bah, disitulah muncul keinginan Denada untuk mengajak anaknya melihat secara langsung di Makkah. “Saya bilang sama dia kalau Shakira udah sehat kita sama-sama berangkat kesana. Mudah-mudahan ya,” sambung Denada.

Dengan mata yang berkaca-kaca, Denada pun berharap jika harapannya itu bisa terwujud, tentu saja diimbangi dengan kesembuhan Shakira. Untuk itu mantan kekasih Ihsan Tarore ini selalu berdoa untuk kesembuhan Shakira agar mereka bisa berangkat ke tanah suci.

Denada memang tak pernah bosan untuk memberikan segala yang terbaik untuk putri semata wayangnya. Sebelumnya pada ulang tahun Shakira, Denada rela mengenakan kostum hello kity yang menjadi karakter kesukaan Shakira. Lebih dari itu, Dena juga memberikan surprise dengan tema LOL kegemaran putrinya. Lewat sepucuk surat, Shakira pun mengungkapkan rasa cintanya untuk wanita yang ia panggil ibu.

“Thank you ibu, I had a the best birthday party,” tulis pesan Shakira kepada Denada yang kemudian dijawab, “my pleasure baby, anything for you. Terima kasih ya Allah,” tulis Denada dalam unggahan di Instagram.

