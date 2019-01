Kartika Putri Unggah Foto Buku Nikah, Netizen Singgung soal Nikah Massal

JAKARTA - Aktris Kartika Putri saat ini diketahui tak lagi berstatus sebagai wanita single. Pada Agustus 2018 lalu, ia telah menikah dengan seorang Habib bernama Usman. Pernikahan keduanyapun dikabarkan telah berlangsung di Mekah dan dibuktikan dengan foto genggaman tangan keduanya.

Beberapa waktu lalu, seorang netizen nampak memberikan pertanyaan mengenai pernikahan Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Dalam kolom komentar, netizen tersebut bertanya mengenai status pernikahan Kartika Putri dan Habib Usman.

Pertanyaan tersebut sontak dijawab oleh bintang film 308 itu dengan unggahan sebuah foto buku nikah yang seolah menjadi jawaban bahwa pernikahannya dengan Habib Usman bukanlah pernikahan siri.

"Alhamdulillah. Semoga menjadi Awal tahun yang lebih baik.. Aamiin. Bismillah ya sayang @habibusmanbinyahya," tulis Kartika Putri pada keterangan foto.

Unggahan wanita 27 tahun tersebut pun mendapatkan cukup banyak reaksi dari warganet. Ada yang menyatakan jika Kartika Putri pamer, ada pula yang memberi ucapan selamat lantaran pernikahan sang idola sah di mata hukum dan agama.

Lucunya, ada pula yang meledek mantan kekasih kakak Jessica Iskandar tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya dan sang Habib baru memposting buku nikah lantaran semalam keduanya baru saja mengikuti pernikahan massal yang diadakan oleh Pemda DKI.

"Mungkin tadinya gak perlu di post,tapi malah banyak yg nyinyir nikah siri..giliran udah di post bilangnya pamer,sabar ya mba @kartikaputriworld semoga berkah dunia akherat amin," tulis jellintang.

"Alhamdulillaaaaah kmren udh syah dmata Allah swt, dn skrg sdh tercatat pula dnegara...udh lengkap y mbak...mdh2an sllu jd klrga yg SAMAWA..amiiiin yra," tulis ayie_youri.

"Ko buku nikahmu baru di share skrg ? Bukan karena dirimu hasil nikah masal Pemda DKI Jakarta semalam kan Non @kartikaputriworld ? He he he Pray The Best to You lah pokoknya," tulis pipi_mimi_razaku.

