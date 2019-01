Jessica Iskandar & Richard Kyle Unggah Video Mesra, Netizen: El Barack Ngontrak

JAKARTA - Pasangan kekasih Jessica Iskandar dan Richard Kyle diketahui tengah berlibur ke California, Amerika Serikat untuk merayaan Natal dan tahun baru bersama. Dalam perjalanan liburan mereka, si kecil El Barack diketahui juga ikut untuk semakin membuat seru perayaan dua momen tersebut.

Dalam akun Instagram Jedar maupun Richard, nampak keduanya kerap kali membagikan momen bahagia dan mesra. Bahkan baru-baru ini, sahabat Nia Ramadhani tersebut mengunggah sebuah video saat ia dan sang kekasih tengah berdansa.

"Dancing our way into 2019," tulis Jessica Iskandar pada keterangan video.

Unggahan ibunda El Barack Alexander tersebut sontak menjadi buah bibir para netizen. Tidak hanya mencibir, namun ada pula yang mendoakan agar cinta keduanya bisa segera berakhir di pelaminan.

"Romantis siih.. Tp klo ga dinikahin juga ttp sja artinya tidak cinta," tulis @sofwashabriyya.

"lg dimabok cinta yah begini..dunia serasa milik berdua..el barak aja serasa ngontrak tuh," tulis tika_bahoe.

Tak hanya itu, beberapa netizen bahkan sempat menyayangkan sikap pria yang akrab disapa Richo itutersebut saat ditanya mengenai keseriusannya terhadap bintang film Dealova tersebut. Bahkan beberapa netizen berharap agar Richo tak memiliki niat untuk membuat Jedar kecewa.

"Jedar ini kelihatan sekali baik orangnya. Dan jujur apa adanya. Tapi lihat Richo agak gimana gitu. Kalau memang serius pasti dia sudah nikahi Jedar. Secara materi dua2nya dah siap. Kuatir dia gak serius. Kasihan Jedar dan anaknya. Semoga Jedar gak dibuat kecewa atau patah hati. @inijedar," tulis winonawison.

