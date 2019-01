Ulang Tahun, Ivan Gunawan Dapat Ucapan Selamat dari Celine Dion

JAKARTA – Senin 31 Desember 2018 menjadi hari yang membahagiakan bagi desainer kondang, Ivan Gunawan. Pasalnya tepat di tanggal ini, usianya pun kini menginjak 37 tahun.

Menariknya, Ivan Gunawan pun mendapatkan ucapan selamat dari diva pop dunia, Celine Dion. Lewat suara emasnya, pelantun lagu My Heart Will Go On itu bernyanyi lagu Happy Birthday yang kemudian diunggah Ivan di Instagram.

“Mba @celinedion makasi ucapannya,” tulis Ivan, Senin (31/12/2018).

Dengan selorohnya, Ivan kemudian menambahkan ajakan untuk mengunjunginya di Indonesia sekaligus mencicipi makanan khas di sini. “Kangen deh ❤❤ kapan makan lontong sayur di kebon jeruk lagi bareng @ruben_onsu?,” kata Ivan.

Rupanya, nyanyian tersebut tidak ditunjukkan secara khusus kepada teman dekat Ayu Ting Ting ini. Ivan hanya secara sengaja mengunggah video Celine yang banyak tersebar di YouTube. Hal itu bisa dibuktikan dengan unggahan serupa di tahun 2011.

Berdasarkan informasi dari salah satu channel YouTube bernama Andrea A, lagu itu dinyanyikan Celine untuk para penderita kanker. Lagu Happy Birthday sebagai salah satu penyemangat bagi survival kanker yang tengah merayakan ulang tahun mereka.

Namun, terlepas lagu Happy Birthday yang dinyanyikan untuk Ivan Gunawan ataupun para survival cancer, Igun pun tetap berhak untuk bahagia di hari spesialnya ini. Mungkin saja salah satu caranya dengan mengunggah video dari Celine Dion itu.

Bukan hanya Celine Dion yang memberikan kebahagiaan bagi mantan kekasih Rossa itu, namun ucapan dari para sahabat selebriti turut menyertai rasa gembira Igun di hari ini. Salah satunya berasal dari sang sahabat, Ruben Onsu. Dikirim video langsung dari Dubai, Bensu beserta istrinya pun berharap atas hal-hal baik yang akan diraih oleh sahabatnya itu.

“Happy birthday om Igun! Panjang umur, sehat selalu, biar sehat, pokoknya semua doa terbaik untuk om Igun,” ujar Bensu dalam video yang diunggah Ivan Gunawan.

Selain Ruben, hadir pula dalam video yang diunggah Ivan, sosok Inul Daratista. Sebagai mantan rekan kerja, Inul pun turut mendoakan kebahagiaan Igun. “Selamat ulang tahun Ivan Gunawan, semoga selalu panjang umur dan tambah banyak rezekinya. Selalu jadi desainer kesayangan selebriti,” kata Inul.

