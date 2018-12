Steve Emmanuel Jadi Tersangka Narkoba, Kerenina Sunny Berharap Keajaiban

JAKARTA – Steve Emmanuel kini resmi menyandang status tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Barat sejak 21 Desember 2018 akibat terlilit kasus narkoba.

Baca Juga: Steve Emmanuel Selundupkan Kokain dari Belanda

Steve Emmanuel terbukti menggunakan narkotika jenis kokain selama hampir 10 tahun. Atas kejadian ini, Steve pun diancam penjara minimal 5 tahun hingga hukuman mati.

Atas ancaman hukuman tersebut, sang adik, Kerenina Sunny pun berharap akan ada keajaiban dari Tuhan untuk Steve. Lewat unggahan di insta story, Kamis (27/12/2018), wanita yang juga bagian dari GirlSquad itu pun mengunggah salah satu ayat dari Alkitab.

"With man this is impossible, but with God all things are possible.' Matthew 19:26," tulis Kerenina di insta story miliknya.

Hukuman yang dibebankan kepada Steve Emmanuel memang terbilang tidak ringan. Pasalnya, lewat barang bukti yang disita polisi, Steve kedapatan mempunyai 92,04 gram kokain.

Selain itu, mantan kekasih Andi Soraya tersebut juga diketahui menyelundupkan barang haram titu dari luar negeri. Sehingga membuat masa hukumannya makin berat.

“Dari keterangan BAP, yang bersangkutan menjelaskan jika dirinya menggunakan dan menyelundupkan barang tersebut dari Belanda. Hingga saat ini pihak kepolisian sudah bekerja sama dengan Interpol Belanda untuk mencari bukti lainnya perihal transaksi narkotika yang dilakukan oleh tersangka,” papar Kasat Satresnarkoba, AKBP Erick Frendriz dalam tayangan Seputar iNews, Kamis (27/12/2018).

Baca Juga: Nisan Makam Bani Seventeen Hilang Dicuri Orang

“Atas hal ini, yang bersangkutan terjerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 tentang narkotika, ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati,” jelas Erick.

(LID)