Luna Maya Sempatkan Ziarah saat Rayakan Natal di Austria

JAKARTA - Aktris Luna Maya saat ini tengah menikmati masa liburan akhir tahun di kampung halaman ibundanya, Austria. Sebelum bertandang ke Austria, Luna Maya diketahui sempat mengunjungi London selama beberapa hari.

Saat perayaan Natal, rupanya aktris 35 tahun ini sempat menyambangi makam kakek dan neneknya. Dengan mengenakan jaket merah dan slayer coklat, mantan kekasih Reino Barrack ini nampak berpose di dekat liang lahat orangtua dari sang bunda.

"Merry Xmas grandpa and grandma," tulisnya pada keterangan foto.

Tak hanya sekadar memanfaatkan waktu di Austria untuk berziarah ke makam saja. Beberapa destinasi pun nampak disambangi pemeran Suzzanna itu saat tengah berada di Austria. Bahkan tak sendiri, Luna juga nampak ditemani oleh beberapa sanak saudara serta keponakannya.

"Merry Christmas from our family to yours," tulisnya lagi.

