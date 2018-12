Beredar Video Soundcheck Seventeen Sebelum Tsunami Hantam Panggung

JAKARTA – Hampir satu minggu berlalu, duka atas kepergian keluarga band Seventeen yaitu Herman, Bani, Andi, Dylan, Ujang dan Oki atas tsunami Selat Sunda masih terasa hingga saat ini.

Seventeen yang hadir sebagai bintang tamu dalam sebuah acara yang di gelar kawasan Tanjung Lesung pada Sabtu malam pun menjadi aksi terakhir mereka sebelum akhirnya maut memisahkan para personel ini. Ifan Seventeen, menjadi satu-satunya anggota grup yang tersisa akibat keganasan tsunami Selat Sunda.

Kini beberapa hari berselang, sebuah video amatir pun tersebar, mengenai keadaan panggung Seventeen sebelum terjadinya bencana tsunami. Video yang lantas diunggah di YouTube itu menggambarkan kondisi panggung yang memang cukup dekat dengan bibir pantai.

Tampak pada video berdurasi sekitar 1 menit itu menunjukkan salah satu orang yang tengah mengabadikan video tersebut.

“Tanjung Lesung, ini dengan mas Erik, Lontong, kita lagi bareng sama Seventeen di pinggir pantai,” unggah akun bernama Hendro Jarot, Rabu (26/12/2018)

Dikatakan olehnya, memang pada saat itu cuacanya sedang tidak bersahabat dan terlihat mendung di tengah pantai.

“Cuacanya lagi gelap, sepertinya mau hujan. Semoga tidak sampai sini dan mudah-mudahan lancar,”

Sayang, itu merupakan video terakhir yang direkam olehnya sebelum akhirnya tsunami memporakporandakan panggung tersebut.

Bukan hanya Hendro yang mengabadikan momen terakhir bersama band yang pernah hits dengan lagu berjudul Jaga Slalu Hatimu itu. Ada pula Ifan, sang vokalis yang masih berduka atas kepergian sahabat dan istrinya.

Lewat Instagram, Ifan pun me-repost salah satu unggahan netizen yang mengabadikan momen terakhir Seventeen manggung dengan formasi lengkapnya.

“Terakhir bisa lihat langsung bertiga di panggung, sedih,” tulisnya yang kemudian disambut dengan ucapan terima kasih dari Ifan atas video yang diunggah. “I love you so much ko, thank you,” kata Ifan,” Jumat (28/12/2018).

