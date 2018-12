Maafkan Anji, Dyrga 'Dadali': Hati-Hati Bikin Konten

View this post on Instagram

• [video] TENTANG YANG SEDANG RAMAI DI AKUN LAMBE.. . saya sudah komentar di postingan terakhir yang bersangkutan. Tinggal menunggu balasan. . Buat saya ada yang lebih penting. Saya baru saja upload sebuah video yang membicaran tentang PERLINDUNGAN TERHADAP MUSISI atau Performer. Apakah ada batas-batas atau jarak tertentu untuk mengadakan sebuah acara yang berada di tepi pantai? Bagaimana pengaplikasiannya? . Dengarkan obrolan saya dengan Mas @nandapersada . KLIK LINK DI BIO. . .