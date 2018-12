Sukses Besar di China, Penayangan Aquaman Diperpanjang

BEIJING – Penayangan Aquaman di China akan diperpanjang hingga 6 Februari 2019. Ini terbilang kabar gembira bagi pencinta DCU mengingat penayangan film asing di Negeri Tirai Bambu itu biasanya hanya selama 30 hari.

Kebijakan itu diambil setelah performa Aquaman di box office China menunjukkan hasil sangat memuaskan. Seperti diketahui, film arahan James Wan itu tayang perdana di China pada 7 Desember 2018. Sekitar 2 minggu lebih awal dari penayangan di Amerika Utara.

Sejak debut, Xinhua melaporkan, Aquaman telah membukukan pendapatan sebesar USD246 juta (Rp3,59 triliun). Film tersebut juga tercatat sebagai film superhero asing berpendapatan terbesar di box office China.

Dengan capaian itu, Aquaman sukses berada di puncak box office China dengan Spider-Man: Into the Spider-Verse sebagai runner-up. Sejak debut di box office China pada 21 Desember 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse telah membukukan USD26,2 juta (Rp382 miliar).

Sementara di peringkat ketiga ada film lokal Airpocalypse yang sukses mendulang USD12,38 juta atau setara Rp180,74 miliar sejak tayang pada 21 Desember 2018.

Kesuksesan Aquaman di China memang cukup diuntungkan dengan rendahnya tingkat kompetisi. Kala itu, film yang dibintangi Jason Momoa itu hanya perlu ‘menyikut’ tiga kompetitor kuatnya: Ralph Breaks the Internet, The Grinch, dan Spider-Verse.

Perpanjangan masa tayang sebenarnya juga diberikan Badan Perfilman China kepada Venom pada awal Desember 2018. Pasalnya, hingga 26 Desember 2018, film yang didistribusikan Sony Pictures itu telah mendulang pendapatan sebesar USD271 juta (Rp3,95 triliun) di China.

Awal tahun depan, box office China tampaknya akan diramaikan sejumlah film baru. Bumblebee misalnya, dijadwalkan tayang pada 4 Januari 2019. Film spin-off Transformers itu akan berkompetisi dengan dua film lokal: Mojin: The Warm Valley dan Journey.*

