Akrab, Erix Soekamti Punya Panggilan Khusus untuk Personel Seventeen

JAKARTA – Meninggalnya tiga orang presonel grup band Seventeen membawa duka mendalam bagi keluarga, manajemen, sahabat, dan masyarakat khususnya yang menggemarinya.

Seventeen menjadi korban ganasnya tsunami yang terjadi di kawasan Tanjung Lesung ketika mereka sedang tampil menghibur.

Para personel Seventeen dikenal oleh banyak musisi, salah satunya Erix Soekamti. Dia mengaku dalam keterangan fotonya mengenal setiap personel Seventeen sejak masih berjuang mengejar mimpi. Erix bahkan mengaku sempat tinggal di rumah mereka.

Mengantar almarhum Muhammad Awal Purbani alias Bani pemain bass Seventeen dan almarhum Oki Wijaya, road manager Seventeen ke peristirahatan terakhir, Erix mengaku terkejut karena Oki sudah menjadi manager Seventeen.

“Perut ku udah enggak santai lagi buat jongkok Ndol (Mbendol panggilan akrab Bani Seventeen). Setahun lebih aku tinggal seatap di rumah mereka, numpang hidup. Menjadi saksi bagaimana Seventeen berjuang mengejar mimpi,” tulis Erix Soekamti pada caption fotonya yang menampilkan makam Bani, dikutip Okezone dari Instagram @erixsoekamti, Rabu (26/12/2018).

Oleh karena sempat tinggal satu rumah dan mengenal setiap personel Seventeen cukup dekat, Erix bahkan memiliki panggilan akrab bagi setiap personel Seventeen. Almarhum Bani misalnya, Erix memanggilnya dengan panggilan Mbendol.

“Barusan kelar layat diberi kabar Kenthi (Andi Dumer) menyusul Mbdendol, Kambing (Herman Gitaris), dan Oki untuk pulang. Hmmm… baru sadar nama panggilan kalian enggak nyantai semua. Selamat jalan ya saudaraku, we love you all, #seventeenband,” imbuh Erix Soekamti.

Pada unggahan lainnya, Erix membagikan foto pusara almarhum Oki Wijaya, road manager Seventeen. Oki pun dikenal Erix cukup dekat dan akrab. Bahkan, Erix masih mengingat setiap kenangannya bersama Oki ketika masih berada di tongkrongan yang sama.

“Julukannya hardcore kecil, dulu nama band-nya No Front Band super lawas hadrcore YK. Oki Wijaya sebagai bassis. Termasuk salah satu dari sekian banyak teman-teman lama di scene underground tongkrongan yang pernah ceng-cengin aku pakai motor Star dengan stiker Sheila on 7!!” papar Erix.

Dia menceritakan dulu Oki dan dirinya paling anti musik pop. Tapi, setelah lama tidak bertemu dengan almarhum Oki, Erix mengaku sempat berbalik meledek Oki karena dia menjadi manager band pop.

“Hari ini banyak melihat wajah-wajah lama datang mengantar kepergiannya. Memang banyak yang sama dia. Bapak dan suami yang hebat, sahabat yang setia dalam suka dan duka. Barusan kelar layat, mendapat kabar lagi Dylan istri Ifan alhamdulillah juga sudah ditemukan pulang ke surga. Love you all. Selamat jalan saudara ku, #seventeenband,” tulis Erix Soekamti.

