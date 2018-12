Selamat! Petra Sihombing Dikaruniai Buah Hati Pertama

JAKARTA – Perasaan bahagia kini tengah dirasakan oleh penyanyi Petra Sihombing dan sang istri, Firrina Sinatrya. Pasalnya, tepat di momen Natal, keluarga kecil mereka mendapatkan berkat luar biasa berupa kelahiran anak pertama, Selasa 25 Desember 2018.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Firrina di akun Instagram pribadinya, @aquilafirrina. Dalam sebuah unggahan, Firrina menampilkan potret seorang bayi berpipi tembam. Bayi tersebut nampaknya baru saja dilahrikan terlihat dari kulitnya yang masih kemerahan.

Bayi menggemaskan tersebut nampak berbaring di ranjang yang terbuat dari rotan. Selimut biru tua pun terlihat membungkus tubuh bayi lucu yang berjenis kelamin laki-laki itu.

Melengkapi unggahannya, Firrina pun memperkenalkan putra pertamanya ke hadapan khalayak. Ia pun mengungkapkan nama yang diberikan untuk putra tercintanya itu.

“Welcome to our first ‘Bakpao; son, Kiko. (Selamat datang untuk putra ‘bakpao’ pertama kami, Kiko),” tulis Firrina seperti diktip Okezone dari Instagramnya.

Melahirkan putra pertamanya, Firrina memutuskan untuk menjalani proses kelahiran normal. Bukan di rumah sakit bersalin, putra pertama Firrina dan Petra Sihombing itu dilahirkan di kediaman mereka.

“We decided to bring him into this world using natural home birth (Kami memutuskan untuk melahirkan dia ke dunia ini dengan persalinan normal di rumah),” tambah Firrina.

Di akhir unggahannya, wanita yang berprofesi sebagai model itu mengungkapkan makna di balik nama yang diberikan kepada sang putra. Lewat nama tersebut, Firrina dan Petra memilki harapan tersendiri untuk sang putra.

“The name Kiko means ‘tree child’. Thank you everyone for the prayer

