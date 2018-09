JAKARTA - Istri musisi Petra Sihombing, Aquila Firrina kini tengah merasakan kebahagiaannya. Pasalnya dalam beberapa bulan kedepan, statusnya akan berubah menjadi seorang ibu.

Kehamilan Aquilla tentu saja menjadi penantian pasangan yang menikah pada Maret 2018 ini. Pasalnya sebagai seorang suami istri, kehadiran buah hati tentu saja akan menjadi pelengkap kebahagiaan mereka.

Memasuki usia kehamilan enam bulan, Aquila pun membagikannya di instagram. Dengan foto OOTD, wanita yang pernah membintangi film Lentera Merah itu mengenakan kemeja putih dengan outer berwarna biru donker.

Sambil memamerkan perut hamilnya, Aquila pun sekaligus menuliskan ketidak sabarannya untuk bertemu dengan sang anak.

"I can't wait to meet you, for i already love you," tulisnya seperti yang dikutip Okezone pada Jumat,(14/9/2018).

Melihat unggahan itu, tidak sedikit netizen yang memberikan ucapan selamat mereka kepada Aquila. Bahkan saat diledek perutnya buncit oleh sang teman, istri Petra Sihombing itu lantas menjawabnya dengan santai.

"Hahaha, ternyata gini ya Sie rasanya bawa-bawa anak," tutur Aquila.

Pada unggahan sebelumnya, Aquila pun membagikan foto USG di Instagram pada 21 Mei lalu. Sambil berdoa untuk kesehatan janin yang dikandungnya.

Sementara itu, rasa bahagia juga tidak bisa dibendung Petra saat mengetahui jika sang istri tengah mengandung. Meski sempat merahasiakannya, namun caption "2m 1w" pada unggahan Mei itu ternyata menjadi sinyal usia kandungan sang istri yang berati 2 month, 1 week.

