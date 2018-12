Suami Kimmy Jayanti Akan Klarifikasi Permasalahannya dengan Garneta Haruni

JAKARTA - Suami Kimmy Jayanti, Greg Nwokolo akan buka suara mengenai permasalahannya dengan Garneta Haruni. Kabar tersebut berawal saat Kimmy mengunggah foto pernikahannya bersama Greg.

Dalam unggahannya itu Kimmy menuliskan caption, "A marriage is like home maintance, when the smoke detecor stars beeping, you fix it. You dont buys a news house." Postingan tersebut mendapat beragam komentar dari para netizen. Tak sedikit yang menyarankan agar Kim mengklarifikasi permasalahannya.

"Mba Kimmy kalau merasa difitnah mending klarifikasi prescon atau buat video di Youtube biar imbang infonya. Kasian mba Kimmy kalau merasa difitnah. sabar ya mba," komentar akun @terry.soraya.

Komentar itu pun langsung mendapat respon dari Kim. Wanita berusia 26 tahun membalas, "Mba terimakasih atas masukannya, U will hear from greg soon"

"Opini itu seperti bola salju cepat perputaran dan semakin besar kalau tidak ada klarifikasi, paling tidak dari saya terlebih dahulu karena masalah ini sudah dikaitkan dengan saya juga, So 2 ppl Vs 1," lanjutnya seperti yang dilansir Okezone dari akun @Kimmyjayanti.

Balasan tersebut seolah menegaskan bahwa suaminya itu akan segera mengklarifikasi permasalahan yang tengah ramai diperbincangkan. Namun, mengenai kapan waktu belum diketahui secara pasti kapan Greg akan buka suara perihal polemik yang terjadi antara ia dan mantan kekasihnya, Garneta Haruni.

Seperti diketahui, permasalahan ini bermula saat video Garneta dan putrinya, Velove yang beredar di dunia maya. Ketika itu Garneta bertanya kepada putrinya siapa ayahnya, kemudian Velove menjawab bahwa Greg Nwokolo adalah ayahnya. Hal tersebut sontak menjadi perbincangan di kalangan netizen mengingat Kim dan Greg baru saja melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2018. (sus)

