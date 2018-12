Intip Keseruan Ovi Sovianti Rayakan Natal Pertama

JAKARTA - Mantan personil Duo Serigala, Ovi Sovianti, diketahui telah menikah dengan pria pilihan hatinya, Franky Ilham Roring pada 7 Oktober 2018 lalu. Pernikahan keduanya pun digelar secara sederhana di kediaman Ovi di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat secara Islam, lantaran sang suami kala itu diketahui telah menjadi seorang mualaf.

Selang beberapa waktu usai menikah, sang suami diketahui kembali berpindah agama dan mengajak serta Ovi untuk memeluk agama yang sama dengannya. Dan kini, wanita 24 tahun ini diketahui cukup bahagia merayakan Natal pertamanya.

(Baca juga: Ibunda Ikhlaskan Ovi Sovianti Berpindah Keyakinan)

Kebahagiaan Ovi terlihat lewat beberapa unggahan video yang ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya @ovyratuserigala. Bintang film Security Ugal-Ugalan tersebut bahkan nampak membagikan momen misa pertamanya di sebuah Gereja di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Damai Kasih Tuhan Yesus Tercurah untuk kita semua," tulis Ovi pada keterangan video.

(Baca juga: Istrinya Ditemukan Tak Bernyawa, Ifan Seventeen: How Can I Live without You)

Tak hanya itu, beberapa video hasil kiriman para penggemarnya juga sempat ia unggah kembali di akun Instagram pribadinya. Salah satunya adalah video dari seorang pria yang memegang sebuah notebook dan diiringi dengan lagu We Wish You a Merry Christmas.

(sus)