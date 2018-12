Josh Nizzi Ungkap Kostum yang Batal Digunakan di Avengers: Infinity War

LOS ANGELES - Film Avengers: Infinity War hampir memiliki seperangkat sayap, hal ini diungkapkan oleh Josh Nizzi di Instagram pribadinya. Dalam postingannya terlihat Josh memiliki sayap yang sedang mengudara di langit.

Karakter di setiap film Marvel selalu menarik perhatian public untuk memilikinya, jika kalian tertarik untuk mempelajari itu, maka kalian harus membeli buku How to Paint Charactersthe Marvel Studios way. Buku tersebut mengungkapkan pembuatan karakter para avengers yang diceritakan para artis.

“Dalam halaman yang menakjubkan dari buku kenang-kenangan ini, pembaca akan mempelajari alat favorit para artis ini, tips mereka untuk mengembangkan karakter visual, proses mereka berkolaborasi dengan pembuat film dan artis lain di tim, dan departemen kostum dan alat peraga, dan bagaimana semuanya datang bersama untuk membuat desain film yang mulus. Setiap karakter akan membawa pembaca melakukan perjalanan langkah demi langkah melalui pendekatan para artis untuk menghidupkan pahlawan atau penjahat tertentu. Pembaca tidak hanya akan memahami bagaimana setiap artis bekerja, tetapi juga dari alat mereka hingga proses mereka," Josh Nizzi.

Masa depan Falcon di Marvel Cinematic Universe mungkin dipertanyakan setelah "Decimation" yang terjadi karena snap Thanos selama Perang Infinity.

Anthony Mackie dikabarkan akan mengulangi perannya sebagai Sam Wilson dan beradu acting dengan Sebastian Stan James Bucky Barnes dalam seri tim Falcon dan Winter Soldier untuk layanan streaming Disney + Disney.

Sementara itu, Stan mengatakan dia tidak ingat percakapan dalam film yang terjadi. "Biasanya seperti mimpi. Orang mungkin mengatakan sesuatu, tapi kita tidak pernah pergi ke sana." Kata Stan saat tampil di Jimmy Kimmel Live.

Karakter lain yang dikabarkan muncul di layanan streaming baru termasuk Loki, Scarlet Witch, dan Vision.

