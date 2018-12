Tragedi Tsunami Banten, Siwon 'Super Junior' Ikut Berduka

SEOUL - Tsunami yang terjadi di Banten, Indonesia menyita perhatian dunia. Tak terkecuali Choi Siwon yang memang dikenal cukup dekat dan familiar dengan Indonesia.

Mendengar bencana alam yang menimpa Indonesia, member Super Junior ini menunjukkan dukanya. Lewat sebuah unggahan di Twitter, Siwon mendoakan agar Indonesia bisa segera pulih akibat tsunami yang melanda pada 22 Desember 2018 malam itu.

"Hatiku bersama setiap orang di Indonesia yang secara tragis terdampak tsunami," tulis Siwon di akun @siwonchoi pada Minggu, 23 Desember 2018.

My heart is with every single person in Indonesia tragically affected by the tsunami.

Praying fervently that aid and recovery efforts will be successful in helping the nation recover and become stronger than before. #prayforindonesia pic.twitter.com/XbHCIm2h5x— Siwon Choi (@siwonchoi) December 23, 2018