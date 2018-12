Lee Dong Wook & Yoo In Na Romantis di Teaser Touch Your Heart

SEOUL - Drama Touch Your Heart yang dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na merilis teaser perdananya. Dalam teaser yang diunggah tvN melalui akun Youtube pada 22 Desember itu, ditampilkan sosok Yoo In Na dan Lee Dong Wook yang tengah berdiri di depan pohon Natal.

Saat hendak menghias pohon natal, tangan keduanya bersentuhan dan saling menatap satu sama lain. Video berdurasi 15 detik itu sukses menyuguhkan chemistry dan romantisme yang terjalin diantara Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

Seperti diberitakan Okezone pada Selasa (18/12/2018), tim produksi drama Touch Your Heart merilis beberapa foto saat Yoon In Na, Lee Dong Wook dan pemeran lainnya sedang melakukan sesi pembacaan naskah. Dalam pembacaan naskah pertama, tim produksi sudah bisa melihat chemistry antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na. Para staf produksi pun memuji chemistry yang baik antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na pada saat pembacaan naskah tersebut.

Touch Your Heart sendiri bercerita tentang Oh Yoon Seo (Yoo In Na), seorang aktris seorang aktris yang dicintai publik Korea. Namun, kemudian ia terkena skandal dan membuat kariernya merosot.Suatu hari ia kembali mendapatkan proyek drama dan berperan sebagai sekretaris seorang pengacara.

Untuk mendalami perannya, Oh Yoon Seo pun bekerja sama dengan seorang pengacara berhati dingin bernama Kwon Jung Rook (Lee Dong Wook). Meski tidak setuju, Lee Dong Wook pun terpaksa memenuhi kerjasama tersebut.

Seperti diketahui, Lee Dong Wook dan Yoo In Na sempat dipasangkan di drama populer tvN GOBLIN dan sukses membuat penonton baper dengan kisah cinta keduanya. Para penggemar pun berharap keduanya dipasangkan dalam drama lagi. Bak gayung bersambut, hal ini pun dimanfaatkan tim produksi Touch Your Heart untuk menggaet Lee Dong Wook dan Yoo In Na sebagai pemeran utama drama mereka.

Drama Touch Your Heart yang mengusung genre romatis-komedi rencananya akan mengudara pada paruh pertama 2019. Touch Your Heart dijadwalkan tayang setelah drama Boyfriend yang bintangi Song Hye Kyo dan Park Bo Gum itu tamat.

