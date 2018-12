Lagi, Penampilan Sheila On 7 Dihentikan Polisi

JAKARTA - Jagat dunia maya dihebohkan dengan Sheila On 7. Bukan karena album atau single baru melainkan penampilan Shiela On 7 di Lapangan Parkir Mandala Krida Yogyakarta pada Sabtu 22 Desember 2018.

Lagi, Sheila On 7 harus dipaksa turun oleh aparat kepolisian saat mengisi acara Fasmasi Cup 2018. Sheila On 7 dipaksa berhenti dan turun panggung saat menyanyikan lagu Shepia.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang polisi lengkap dengan pakaian dinas naik ke atas panggung untuk meminta Duta, vokalis Sheila untuk menghentikan lagu.

lagi... band lawas asal jogja Sheila on7 mau di turunkan paksa dari panggung oleh pihak kepolisisan.#sheilaon7day pic.twitter.com/rC8Q0pitvT@aritonggil14 — IG @infoseni (@infoseni_) 22 Desember 2018

Penonton pun bersorak. Seiring dengan permintaan polisi, lagu mulai terdengar kecil volumenya dan Duta menghentikan suaranya.

Para penonton pun terus bernyanyi bersama meski lagu mulai padam. Penonton yang menyaksikan langsung mengeluarkan keluh kesahnya.

"Baba @Duta507 said "lemesin saja jangan dilawan" sedih galiat closing @sheilaon7 seperti biasnya. Ga harus kayak gini pak kan ada cara yg lebih sopan. Saling menghargai lah kan sama sama lagi bertugas juga #sheilaon7day," bunyi akun @feggyhentrisaa.

Seperti diketahui ini bukanlah pertama kali Sheila On 7 bernyanyi dan kemudian dihentikan oleh aparat kepolisian. Pada Tahun 2015, Sheila On 7 juga dihentikan aparat kepolisian ketika tampil di Bandung dalam acara The 90's Festival. Alasannya karena telah melewati batas waktu.

Di Yogyakarta sendiri Sheila pernah mengalami hal serupa pada pertengahan 2014. Alasannya pun sama karena melewati batas waktu.

