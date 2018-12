Lihat Kebersamaan Gading dan Gempi, Gisel Beri Komentar

JAKARTA - Proses perceraian Gading dan Gisel hingga saat ini masih bergulir di meja hijau. Sempat hadir di persidangan dengan mata sembap, Gisel belum lama ini komentari momen kebersamaan anak semata wayangannya dengan Gading, papa Gempi.

Beberapa belakangan memang Gempi tampak lebih sering bersama Gisel, karena Gading tengah sibuk menjalani proses syuting film terbarunya, Nagabonar. Tapi, hari ini, Kamis (20/12/2018), Gading lewat media sosial pribadinya, membagikan beberapa momen kebersamaan dia dengan putri satu-satunya, Gempita Nora Marten, atau yang lebih akrab dipanggil Gempi.

Dalam sebuah unggahan video berdurasi cukup singkat, tampak Gempi sedang duduk kemudian meminta pelukan dari Gading. Gempi yang mulai fasih berbahasa Inggris itu meminta Gading memeluknya sambil merentangkan kedua tangan.

"Papa, give me a big big hug," pinta Gempi pada Gading yang kala itu merekam video.

"Wohooo!" ucap Gading sambil langsung menyambar Gempi pelukan hangat.

Pelukan yang diminta Gempi itu pun berakhir dengan ucapan yang sangat manis dari Gempi dan Gading. Bagaimana tidak, kalimat yang diucapkan adalah 'I love you'.

Di lain unggahan yang dipost oleh akun pribadi Gading Marten sendiri, ayah dan putri kecilnya ini semakin terlihat romantis. Gading mengunggah lima buah fotonya bersama Gempi, yang masing-masing berpose berbeda, tapi tampak sangat hangat dan mengharukan.

Berlatar belakang pohon Natal, susunan kado, hingga pernah pernik khas Natal, membuat foto dan momen yang tercipta di antara Gading dan Gempi begitu kental dengan kasih sayang. Terlebih foto yang Gading unggah memperlihatkan mereka saling memeluk dan mencium pipi satu sama lain.

"Home is where the heart is," tulis Gading dalam caption fotonya, ditinjau Okezone dari akun @gadiiing, Jumat (21/12/2018).

Tidak hanya momen berpelukan dan mencium pipi, Gading pun mengunggah momen lainnya. Tampak pada foto berbeda, Gading dan Gempi mengenakan kostum lucu, Gading dibalut kostum ikan hiu berwarna biru, sementara Gempi burung cantik warna merah muda.

Kebersamaan saat mengenakan kostum binatang ini sangat lucu dan memgharukan, karena mengingat keluarga kecil mereka sedang berada di ujung perpisahan, tapi tetap hangat seperti tiada yang berubah. Ekspresi Gempi juga tampak begitu polos dan menggemaskan, melihat hangat dan harmonisnya kebersamaan Gempi dan Gading, Gisel turut berkomentar.

"Kangen banget dia sama papa dading," tulis dalam unggahan yang diberi caption shark and bird oleh Gading.

Foto yang diunggah Gading itu telah disukai oleh sekira 102 ribu lebih netizen. Komentar para netizen pun cukup membanjiri kolom komentar, karena mencapai 672 buah.

(ady)