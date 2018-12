JAKARTA – Semula masyarakat mengenal sosok Ernest Prakasa sebagai salah satu komika Stand Up Comedy yang lucu. Kemampuan Ernest mencairkan suasana dan mengundang gelak tawa pun, akhirnya membawa nama pria berwajah oriental ini semakin melambung.

Ernest selanjutnya melebarkan sayapnya ke dunia sinema. Lewat film Ngenest, suami Meira Anastasia ini pun mulai dikenal sebagai salah satu sutradara berbakat.

Mendalami peran barunya di balik layar, membuat Ernest harus memilih antara film dan stand up. Tanpa terduga, Ernest memberikan jawaban yang tidak disangka, sebab dia mengaku sedang ingin fokus pada dunia film dan sementara waktu tidak mengambil tawaran sebagai aktor.

“Ya aku mau fokus nulis, direct, dan stand up aja. Proyek stand up terdekat belum ada karena dua film ini kan menyita waku jadi belum ada proyek stand up dalam waktu dekat,” ungkap Ernest prakasa ketika dijumpai, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan keseruan antara film dan stand up, Ernest membeberkan kedua bidang tersebut memiliki keseruan masing-masing. Menurut Ernest pada film bisa menjangkau banyak orang, tapi di stand up dia mampu berinteraksi langsung dengan penonton yang hadir.

“Sudah dipilih ya karena semua ada penikmatnya masing-masing. Film itu seru karena bisa jangkau banyak sekali orang. Stand up juga seru karena ada interaksi dengan penonton, tapi paling bisa jangkau berapa orang sih? Paling 1000 atau 2000 paling besar. Masing-masing ada keunggulannya,” ujarnya.

Terlepas antara film dan stand up, untuk mengambil pekerjaan sebagai aktor, Ernest Prakasa mengungkap, saat ini dirinya sedang menikmati profesi sebagai sutradara dan penulis. Jadi, profesi aktor di dunia hiburan akan dia lepas secara perlahan-lahan.

“Kalau untuk jadi aktor sepertinya saat ini aku lagi nikmati profesi sebagai sutradara dan penulis, jadi akan pelan-pelan dilepas,” tandas Ernest Prakasa.

