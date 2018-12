JAKARTA - Nama aktris Sekar Sari rupanya mulai diperhitungkan dalam kancah perfilman Tanah Air. Sekar sukses mencuri perhatian para penikmat film lewat akting memukaunya di film Siti.

Meski terbilang baru memulai kariernya, Sekar ternyata sudah mantap untuk menapaki dunia seni peran. Ia bahkan ingin lebih fokus dalam membangun kariernya di dunia akting.

“Kalau untuk karier saya makin mantap dijalan seni. Untuk karya di seni peran lebih terlibat di riset,” ungkap Sekar Sari saat dijumpai di Plaza Indonesia kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (17/12/2018).

“Saya suka akting karena ada ruang lebih dan saya excited untuk menyelam lebih dalam karya sebelumnya,” sambungnya.

Sementara bakal memasuki tahun yang baru, lantas apa resolusi dari seorang Sekar Sari?

Sekar pun kembali menjawab bila tak banyak yang diinginkan pada tahun depan. Ia hanya mengingingkan agar dirinya bisa lebih bahagia.

“Lebih menyatu dengan alam. Punya pemaknaan sprilitual lebih dalam lagi. Lebih happy, bersyukur,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, nama Sekar Sari mulai dikenal ketika membintang film Siti. Berkat film tersebut, Sekar Sari berhasil menyabet penghargaan Best Performance dalam Singapore International Film Festival ke-25.

Sekar Sari akan kembali tampil di layar lebar lewat film kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang berjudul The Man from the Sea. FIlm ini juga dibintangi oleh Adipati Dolken dan Dean Fujioka.

(ady)