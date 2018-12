SEOUL – Jin BTS sempat mengutarakan pertanyaan akan kelangsungan karier Bangtan Boys dalam industri musik Korea.

Dalam pidato kemenangannya di acara Mnet Asian Music Awards (MAMA) di Hongkong, Jumat (14/12/2018) Jin yang mewakili rekannya mengatakan haruskah mereka benar – benar membubarkan diri? Mengingat begitu banyak pro kontra yang menyertai perjalanan karier boygroup asuhan Big Hit Entertainment ini.

“ARMY!! Aku ingat sekali ketika awal tahun ini, kami benar-benar lelah secara mental dan berpikir haruskah kami disband (bubar)?” kata Jin seperti dilansir dari instagram fans BTS.

Baca Juga: Jadi Istri Opick, Bebi Silvana Diingatkan soal Poligami

Baca Juga: Makin Mesra, Alyssa Daguise Cium Gemas Al Ghazali di Pinggir Jalanan London

Sambil menangis Jin bertanya akan hal itu kepada fans mereka yang hadir dalam ajang penghargaan bergengsi tersebut. Perasaan lelah yang dirasakan oleh Jin cs ini memang terasa wajar. Pasalnya diantara sederet kesuksesan mereka, ada pula warga lainnya yang tidak menyukai kehadiran BTS.

Misalnya saja dengan munculnya sebuah petisi untuk membubarkan BTS pada September 2018. Petisi yang dibuat dengan kurun waktu antara 25 September 2018 – 25 Oktober 2018 telah ditandatangani hampir 5000 orang di website resmi Cheong Wa Dae yang merupakan web resmi pemerintahan Korea Selatan.

Petisi ini dibuat setelah Han Tae Kyung seorang politisi asal Korea Selatan berinsiasi untuk memberikan pembebasan member BTS dari wajib militer mereka. Mengingat berbagai torehan prestasi BTS di kancah internasional.

Bersyukur jika kehadiran para ARMY, fans BTS selalu memberikan dukungan untuk idola mereka. Sehingga Jin pun berterima kasih atas support dari para ARMY, juga rasa saling menguatkan diantara para member BTS. “Tapi sekali lagi kami menguatkan diri, terima kasih untuk para member. Terima kasih ARMY yang sudah mencintai kami,” lanjut Jin.

Perjuangan BTS untuk menorehkan prestasi dan membuat bangga warga Korea memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebut saja dalam acara MAMA, BTS memborong 4 penghargaan. Diantaranya Artist Of The Year, Album Of The Year, Tik Tok Best Music Video hingga Best Asian Style.

Selain itu di penghujung 2018 ini, BTS memenangkan penghargaan person of the year dari Time. Penghargaan itu diperoleh karena BTS mendapat polling pembaca online terbanyak dalam jajak pendapat yang dilakukan redaksi Time.

(aln)