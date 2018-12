LONDON – Ratu Elizabeth rupanya sempat meragukan pilihan dari sang cucu, Pangeran William untuk mempersunting istrinya, Kate Middleton. Hal itu dikarenakan Kate belum mempunyai pekerjaan yang mumpuni untuk mendampingi sang pangeran.

Melansir The Sun, Sabtu (15/12/2018) keterangan akan kekhawatiran Ratu terhadap pekerjaan Kate, pernah dituliskan oleh Katie Nicholl dalam bukunya bertajuk The Making of Royal Romance di tahun 2011.

Dalam bukunya sang Ratu menyampaikan bahwa Kate perlu memiliki pekerjaan dan identitas dalam dirinya sendiri sebelum pertunangan diumumkan.

“Dia [Ratu] adalah salah satu bangsawan yang bekerja paling bekerja keras, dan mengetahui jika ada anggota keluarganya yang tidak bekerja dengan sungguh – sungguh, maka akan sulit diterima olehnya,” tulis Katie dalam bukunya.

Sumber lain mengatakan bahwa pekerjaan dengan menjadi seorang pramugari yang berada di satu negara ke negara lainnya bukan prasayarat utama wanita tersebut layak dijadikan istri dari seorang pangeran, apalagi menjadi ratu.

Dalam masa penjajakan di tahun 2005 bersama Pangeran William, Kate pun sempat disarankan untuk ambil bagian dari pekerjaan amal bernama Starlight yang membantu anak – anak sakit parah.

Ketegasan sang ratu pun dibuktikan dengan putusnya hubungan Kate dan William di tahun 2007. Kala itu sulung dua bersaudara ini menyatakan bahwa keduanya butuh waktu untukintrospeksi diri.

“Kami berdua sangat muda, saat di universitas dan kami berdua menemukan diri kami sendiri dan menjadi karakter dan hal yang berbeda satu sama lain,” kata William kala itu.

"Itu sangat berusaha untuk menemukan cara kami sendiri dan kami tumbuh dewasa,” lanjutnya.

Namun selang beberapa tahun pasangan ini pun membawa kabar bahagia dengan keputusan pernikahan mereka di tahun 2010.

Kini pasangan Pangeran William dan Kate Middleton pun hidup berbahagia bersama keluarga kerajaan Inggris, dan tentu saja dengan tiga anak mereka yang sangat lucu, yakni Pangeran George Alexander Louis, Putri Charlotte Elizabeth Diana, dan Pangeran Louis Arthur Charles.

(edh)