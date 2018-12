JAKARTA - Denny Sumargo telah resmi membatalkan rencana nikahnya dengan Dita Soedarjo. Perbedaan visi dan misi disebutkan sebagai alasan utama mengapa keduanya berpisah.

Setelah sepakat untuk berpisah, Denny pun langsung menemui kedua orangtua Dita. Ia ingin perpisahannya dengan Dita terjadi dengan baik-baik tanpa merusak hubungan baik di masa mendatang.

Denny mengungkapkan bahwa ia meminta maaf kepada kedua orangtua Dita. Pria yang akrab disapa Densu itu kini merasa lega karena kedua orangtua Dita mau menerima penjelasan darinya.

"Saya juga udah ngobrol, saya juga minta maaf dengan segala kekurangan udah pasti dan mereka very welcome. Papanya Dita is very nice guy, mamanya juga sama. Saya dan Dita sudah memutuskan kita bareng-bareng untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan," kata Denny saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).

Perbedaan karakter dianggap oleh Denny sebagai salah satu alasan putusnya hubungan mereka. Namun Denny tak pernah menyesal pernah mengisi hati Dita.

"Gimana ya, she's very good heart person. Saya beruntung punya momen yang baik sama Dita, tapi kadang-kadang karakter kalau enggak ketemu susah," sambungnya.

Ditemui di tempat yang sama, Dita juga memasrahkan hubungan asmaranya yang kandas di tengah jalan. Dita percaya bahwa jodoh sudah diatur oleh Tuhan.

"Jodohkan di tangan Tuhan, kita enggak bisa paksa. Kadang-kadang orang itu baik tapi belum tentu itu jodoh kita," pungkasnya.

