JAKARTA - Dita Soedarjo mengakui bila persiapan pernikahannya dengan Densu tidak sia-sia. Terlebih baik Densu dan Dita telah mempersiapkan gedung pernikahan hingga telah mencicipi makanan yang akan disajikan pada pernikahan nanti.

Sebagaimana diketahui, Densu dan Dita telah menyiapkan pernikahan pada awal tahun mendatang. Dan keduanya pun pada Agustus lalu telah melangsungkan pertunangan. Sayangnya hal tersebut hanya tinggal kenangan.

"Nggak sia sia lah itu kan banyak pelajaran. Walaupun ballroomnya udah booking, acara untuk donasi, enggak sia siadong kita bantu orang susah banyak di charity," kata Dita Soedarjo saat dijumpai di Plaza Indonesia kawasan Thamrin, Jakarta Selatan pada Jumat (14/12/2018).

Baca Juga: Sindir Denny Sumargo, Dita Soedarjo: Bangun Hubungan Serius Itu Perlu

Tidak hanya itu, selain telah mempersiapkan gedung, undangan pun juga telah dibuat. Hanya saja undangan tersebut belum disebar oleh Densu dan Dita Soedarjo.

"(Undangan) Sempet dibuat tapi kan belum di sebar. Udah ada contohnya loh kita buat lucu deh. Undangannya kayak acrylic gitu kan box. Baju saya sudah, Cathering udah food tasting bareng udah milih makanan. Iya (sama keluarga food tastingnya)," sambungnya.

Lebih lanjut ketika para wartawan menyinggung persiapan pernikahannya yang kabarnya merogoh kocek ratusan juta rupiah justru ditepis oleh Dita.

"Enggaklah, enggak (sampai ratusan juta rupiah)," jawabnya.

Kendati begitu, Dita mengakui bila keduanya memilih untuk berpisah merupakan keputusan bersama. Meski harus berpisah, Dita berharap agar hubungannya denga Denny baik-baik saja.

"Iya. Dia orangnya dewasa, enak. He will be my friend always karena enak diajak ngomong orangnya. Orangnya juga mengerti perbedaannya," pungkasnya.

(edh)