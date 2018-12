JAKARTA – Dita Soedarjo akhirnya memberikan penjelasan perihal berakhirnya hubungan dengan aktor tampan, Denny Sumargo. Lewat curahan hatinya di insta story, wanita yang dikenal sebagai sosialita ini membeberkan alasannya.

“Saya tadinya enggak mau klarifikasi ini, tapi saya juga mau tidur jadi berat karena saya enggak mau mantan saya disalahkan seakan saya suci,” kata Dita mengawali curhatnya pada Jumat (14/12/2018).

Dalam curhatnya, Dita melanjutkan bahwa ia tak luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu, wanita 25 tahun ini juga sekaligus meminta maaf karena telah mengecewakan banyak pihak dengan keputusan perpisahan mereka.

Selain meminta maaf, banyaknya pertanyaan mengenai alasan dasar putusnya mereka berdua membuat Dita pun memberikan penjelasan. Ia menegaskan jika keputusan mereka untuk berpisah murni kesepakatan bersama, tanpa ada perselingkuhan atau orang ketiga di antara mereka.

“Untuk membuat masalah ini menjadi clear dan tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi apalagai asumsi, saya jelaskan bahwa tidak ada perselingkuhan yang menjadi penyebab kita putus,” tegas Dita.

Malah, Dita menyebut jika bintang film 5 Cm itu adalah sosok pria yang baik. Bos perusahaan es krim ternama itu juga mempromosikan mantannya agar bisa cepat move on dan menemukan cinta sejatinya.

“Denny Sumargo itu pria yang setia dan juga adalah laki-laki yang baik. Saya doakan the next one will be much better than me! Go get him girls!!!” kata Dita.

Perjalanan cinta Denny Sumargo dan Dita Soedarjo dimulai ketika sang aktor memenuhi undangan Dita untuk menghadiri acara amal yang diadakan oleh yayasan milik pengusaha fashion tersebut. Saling kagum satu sama lain akhirnya berujung pada direct message hingga bertukar nomor telefon.

Sayang, saat mengetahui Dita adalah sosok anak konglomerat, Denny sempat takut untuk menjalin hubungan. Namun kemudian cinta lah yang menyatukan mereka, hingga pada Agustus mereka bertunangan.

Sayangnya, niat untuk sampai pada altar pernikahan di tahun depan pupus seiring dengan keputusan mereka untuk menyudahi perjalanan cintanya. Padahal pasangan ini sudah menggelar sesi photo prewed hingga mempunyai wedding dream yang sempat diutarakan Dita dalam tayangan Hotman Paris Show beberapa waktu lalu.

“Menikahnya tahun depan, kalau di Jakarta agak susah akhirnya aku sama Denny sepakat untuk keluar negeri. Biar lebih intimate aja sih,” kata Dita Rabu, (29/8/2018).

(LID)