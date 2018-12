SOOMPI - Jung Hae In saat ini tengah melakukan syuting untuk film Music Album, dia pun mendapatkan banyak dukungan dari rekan sesama aktor. Setelah Lee Jung Suk yang memberikannya truk kopi kini pemain Something in The Rain mendapatkan lagi dari aktor Lee Je Hoon.

Tidak hanya mengirimkan truk kopi, ternyata pemain Tomorrow with You ini juga datang langsung untuk memberikan semangat kepada Jung Hae In.

Jung Hae In mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada aktor tersebut di Instagram dan mengatakan “Terima kasih kepada Je Hoon hyung karena mengirim truk kopi dan datang mengunjungiku di lokasi !! Kekuatan sampai akhir!!"

Selain Jung Hae In film ini juga dibintangi oleh Kim Go Eun. Film tersebut berkisah tentang dua orang muda yang jatuh cinta ketika mereka saling bebagi kisah melalui program radio. Menariknya, Music Album akan memiliki latar belakang kisah yang terjadi pada krisis IMF tahun 1997.

Seperti yang sudah diketahui Lee Je Hoon baru saja menyelesaikan drama Where Star Land dan beradu akting dengan Chae Soo Bin. Sebelumnya, Jung Hae In sudah lebih dahulu mengirimkan truk kopi untuk Lee Je Hoon di lokasi syuting drama Where Stars Land yang dibintangi oleh Lee Je Hoon. Pemeran karakter utama Lee Soo Yeon itu juga membagikan momen ketika menikmati minumannya, “Hae In, aku akan menikmati minumannya. Terima kasih”.

Jarang yang mengetahui bahwa Lee Je Hoon dan Jung Hae In berteman baik. Mereka sempat menonton pertandingan bola bersama. Kini, keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing.

